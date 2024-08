Frankfurt am Main (ABZ). – Das größte Neubauprojekt des Bundeslandes, das entsteht mit dem Schönhof-Viertel im Herzen der Bankenmetropole. Rund 2000 Wohnungen, Gewerbeflächen, eine Grundschule und mehrere Kitas werden auf einer Fläche von 125.000 m2 gebaut. Damit bietet das Quartier Lebensraum für bis zu 6000 Menschen.

Unterstützung kommt von Zeppelin Rental. Der Vermiet- und Baulogistikdienstleister übernimmt die Elektro-Baustelleneinrichtung für sechs der neun Baufelder. Insgesamt sind über 200 Stromverteiler im Einsatz. "Zentrale Herausforderung ist die Größe des Projektes und die damit verbundenen Materialmengen und Manpower, welche für die Einrichtung der Infrastruktur benötigt werden", so Peter Borsbach, Senior Projektmanager bei der Instone Real Estate Development GmbH. "Dazu kommt der eng getaktete Zeitplan, der kurze Reaktionszeiten notwendig macht. Wir können uns keine Ausfälle leisten. Mit Zeppelin Rental haben wir einen zuverlässigen und lösungsorientierten Partner an unserer Seite", betont Peter Borsbach. Schon im 2,65 ha großen ersten Bauabschnitt werden 612 Wohnungen errichtet, die 2024 bezugsfertig sein sollen.

Die Technik von Zeppelin Rental ist bereits seit 2018 vor Ort. Das Schönhof-Viertel befindet sich auf dem früheren Siemensareal in Bockenheim. Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen konnten, schaltete Zeppelin Rental die verlassenen Gebäude spannungsfrei und baute die Stromversorgung für den Abriss auf. "Mit dem Start der Erd- und Rohbauarbeiten wurde die Elektro-Baustelleneinrichtung dann komplexer. Neben dem Strom für die ausbauenden Gewerke müssen wir bei der Planung auch potenzielle Großverbraucher berücksichtigen und anschließend eine geeignete Energiequelle identifizieren", erklärt Wolfgang Müller, Senior Sales Manager bei Zeppelin Rental.

Wohnen mit Blick: Das Schönhof-Viertel fasst rund 2000 Wohnungen in unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Innenstadt. Foto: action press/Thomas Lohnes

Aus Nachhaltigkeitsgründen ist die erste Wahl hierbei immer ein Festanschluss ans öffentliche Netz, das Zeppelin Rental als Energieversorgungsunternehmen auf Kundenwunsch mit Ökostrom speist. Reicht die entnehmbare Energiemenge nicht aus, so können zudem temporäre Trafostationen von Zeppelin Rental an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden. "Seit Projektbeginn mussten beim Schönhof-Viertel 14 Hochbaukrane – der Großteil davon parallel – und sechs Containerburgen mit Strom versorgt werden. Wir haben neben dem bereits bauseitig vorhandenen Trafo deshalb noch zwei weitere installiert. Sowohl der Anschluss- als auch der Genehmigungsprozess beim örtlichen Netzbetreiber wird von unserem Fachpersonal übernommen", so Wolfgang Müller.

Vom Energieentnahmepunkt erfolgt die Installation eines passgenauen Netzwerks aus Kabeln und Baustromverteilern auf den Baufeldern, welches je nach Bedarf sukzessive erweitert werden kann.

Neben 200 Stromverteilern montierte Zeppelin Rental über 8 km Kabel. Foto: action press/Thomas Lohnes

Vom Hauptverteiler über den Gruppenverteiler bis hin zum Kranverteiler: Insgesamt wurden rund 200 Stromverteiler installiert und über 8,2 km Stromkabel von Fachkräften von Zeppelin Rental verlegt. Um die Baustraße freizuhalten, wurden zudem drei Kabelbrücken zwischen elf und 15 m montiert.

Darüber hinaus installierten die Monteure die komplette Bauwegebeleuchtung. Hierfür wurden zwölf Lichtmasten, eine vierstellige Anzahl von LED-Lampen und hunderte Meter von LED-Lichtbändern auf dem Gelände und in den Rohbauten eingerichtet.

Letztere überzeugen mit einer schnellen Montage und 12 W/m Leistung, die sich auf 180 LEDs verteilen. Durch ein speziellen Fluoreszenz-Additivs im Mantel leuchten die Bänder auch nach Abschalten des Stroms nach und sorgen im Notfall übergangsweise für Orientierung.

Um das örtliche Netz nicht zu überlasten, sind mehrere temporäre Trafostationen im Einsatz. Foto: action press/Thomas Lohnes

"Natürlich gehört die Wartung der Baustelleneinrichtung ebenfalls zum Leistungsportfolio von Zeppelin Rental", betont Müller. So muss unter anderem die sogenannte FI-Prüfung monatlich bei jedem Verteiler vorgenommen werden. Der Fehlerstromschalter (FI-Schalter) sorgt dafür, dass der Stromkreis im Falle eines Defekts – beispielsweise einem Isolationsfehler – abgeschaltet wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherungen detektiert der FI-Schalter nicht nur Überlastungen, sondern Fehlerströme jeder Art. Somit kann eine sichere Nutzung der Elektro-Baustelleneinrichtung gewährleistet werden.