Mit den akkubetriebenen Baugeräten von Wacker Neuson arbeiten die Bediener völlig frei von Emissionen. Gleichzeitig ist der Akku mit wenigen Handgriffen werkzeuglos wechselbar. Foto: Wacker Neuson/Zeppelin Rental

An dem Aktionstag "zero emission: Nachhaltiges Bauen" präsentierten die beiden Unternehmen Mitte Juli ihre innovativen Lösungen in einer Kiesgrube bei Wolfertschwenden. Die 100 geladenen Gäste erhielten dort an fünf interaktiven Stationen einen Einblick in die emissionslosen Kombilösungen von Wacker Neuson und Zeppelin Rental. Neben der Vorstellung der grünen Produkte, Dienstleistungen und Services standen vor allem das Erleben und Ausprobieren im Mittelpunkt.

"Die emissionsfreie Baustelle wird kommen – das ist die Zukunft. Um unseren Kunden die komplette Rundumlösung auf der Baustelle zu bieten, arbeitet Wacker Neuson seit mehr als zehn Jahren an elektrisch betriebenen Baugeräten und Maschinen", sagt Axel Fischer, Geschäftsführer Wacker Neuson Deutschland.

"Heute ist es eine komplette Baustelle mit der zero emission Produktreihe möglich machen." Zur zero emission Produktreihe von Wacker Neuson gehören eigenen Angaben zufolge batteriebetriebene Stampfer, Platten und Walzen, Bagger, Dumper sowie Teleskop- und Radlader. Wacker Neuson geht aber noch einen Schritt weiter und betrachtet das gesamte Ökosystem: von der Ladeinfrastruktur über Serviceleistungen, Finanzierungsangebote und unterschiedliche Nutzungsmodelle bis zu einer Lebenszyklusbetrachtung der Batterie. "Bei diesem Aktionstag konnten die Teilnehmer nicht nur unsere E-Lösungen live testen, sondern auch Zeppelin Rental und wir als Lösungsanbieter haben noch mehr über die Anforderungen unserer Kunden gelernt", fasst Fischer zusammen.

Bauexpertinnen und auch Branchenkenner sind sich sehr einig: Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Kriterien für das Bauen der Zukunft. Klimaneutralität, Energieeffizienz sowie der schonende Umgang mit Ressourcen entscheiden schon heute zahlreiche Ausschreibungen."Die Nachfrage und das Interesse an emissionsfreien Lösungen steigt kontinuierlich. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit dem Aktionstag mit Wacker Neuson zeigen, was wir bereits heute im zero emission Bereich alles realisieren können", sagt Peter Schrader, Geschäftsführer von Zeppelin Rental.