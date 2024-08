München (ABZ). – Als kompakte und leistungsstarke Helfer kommen Dumper auf vielen Baustellen für den Materialtransport zum Einsatz. Wacker Neuson verfügt über mehr als 50 Jahre Know-how in der Entwicklung und Fertigung von Dumpern und bietet mit seinem Sortiment an Rad- und Kettendumpern, Dual View und zero -mission-Modellen nach eigenen Angaben für nahezu jeden Einsatz die passende Kompaktmaschine.

Für hohen Materialumschlag: Der DV125 ist laut Hersteller mit einer Nutzlast von bis zu 12 500 Kilogramm für Anwendungen mit hohem Materialumschlag bestens geeignet. Er ist mit Mulden- und Neigungsüberwachung, Muldengitter, Hillhold-Funktion, Verbundsicherheitsglas und vielen weiteren Sicherheitsfeatures ausgestattet, viele davon serienmäßig. Die kompakte Bauweise und das Dual View Bedienkonzept mit der um 180 Grad drehbaren Bedienkonsole ermöglichen eine uneingeschränkte Sicht beim Fahren, Manövrieren sowie beim Be- und Entladen – vorteilhaft insbesondere in beengten Arbeitsumgebungen. Foto: Wacker Neuson

Die acht Ketten- und zehn Raddumpermodelle sind mit einer Nutzlast von 500 kg bis 2,3 t verfügbar und vielseitig einsetzbar. Mittels ihres Knick-Pendelgelenks sind die Raddumper deutlich wendiger und geländegängiger als Lkw und werden in besonders unwegsamem Gelände eingesetzt, heißt es seitens des Unternehmens.



Das Dual-View-Konzept für Dumper von Wacker Neuson hat sich demnach bereits seit einigen Jahren bewährt. Es ermögliche dem Fahrer einen bequemen und schnellen Wechsel der Sitzposition durch eine 180-Grad-Drehung der gesamten Bedienkonsole. So habe der Bediener die Arbeits- und Fahrtrichtung immer perfekt im Blick – beim Transport sowie beim Be- und beim Entladen. Bessere Sicht bedeutet vor allem mehr Sicherheit auf der Baustelle. Wacker Neuson bietet insgesamt fünf Dual-View-Dumper von 4,2 bis 12,5 t Nutzlast an. Neu seit diesem Jahr ist das Modell DV125 mit einer Nutzlast von bis zu 12,5 t, das auch Anwendungen mit hohem Materialumschlag ermöglicht.

Beim kleinsten Dual-View-Dumper DV45 lässt sich die elektrohydraulisch drehbare Kabine per Knopfdruck am Joystick um 180° drehen. Im Multi-View-Modus, so wird das Arbeiten bei seitlich gedrehter Kabine genannt, hat der Bediener optimale Sicht auf den seitlichen Arbeitsbereich und sieht punktgenau, wo er das Material auslädt oder sich die Maschine entlang bewegt, erklärt der Hersteller. Die Muldenrückführautomatik bringt die Kabine auf Knopfdruck automatisch in Ausgangsposition, während sich der Bediener auf das Fahren konzentrieren kann.

Neben dem Dual-View-Konzept, das die Sicherheit von Dumpern erhöht, bietet Wacker Neuson seit diesem Jahr für einige Dumper-Modelle die Objektüberwachung Active Sense Control an. Im Unterschied zu bisherigen Objekterkennungssystemen ist Active Sense Control direkt in der Maschine verbaut und nutzt Echtzeit-Maschinendaten. Es bietet laut Hersteller Kollisionsvermeidung auch unter schlechten Wetterverhältnissen, bei Nacht und Sonnenspiegelungen.

Bei der Gefahr einer Kollision verringert Active Sense Control in Kombination mit der Auto-Stopp Funktion die Geschwindigkeit des Dumpers, wenn notwendig auch bis zum Stillstand. Das System berechnet automatisch den Fahrtweg in Kombination mit der Geschwindigkeit und greift ein, sobald ein Hindernis im Kollisionskurs auftaucht. Für Einparkmanöver, Be- oder Entladung sowie den Anhängerbetrieb wird das System gemutet und somit außer Kraft gesetzt.

Mit den vollelektrischen Dumpern der zero-emission-Reihe macht Wacker Neuson den emissionsfreien und geräuscharmen Materialtransport möglich. Aktuell werden drei Modelle angeboten: der knickgelenkte Elektro-Raddumper DW15e und die E-Kettendumper DT05e und DT10e. Der DW15e mit Allrad-Antrieb und 1,5 t Nutzlast verfügt über eine wartungsfreie Batterie und wird mit integriertem Ladegerät geliefert, das an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose angesteckt werden kann.

Der DT10e mit einer maximalen Nutzlast von 1 t wird beispielsweise bei Abbrucharbeiten im Innenraum eingesetzt. Durch seine kompakten Abmessungen mit einer Breite von nur knapp 80 cm passt der Kettendumper durch jede Standardtür. In puncto Leistung, aber auch bei der Standsicherheit, steht der elektrisch betriebene Dumper dem dieselbetriebenen Modell in nichts nach.

Wacker Neuson verfügt in Deutschland über ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz von rund 60 eigenen Standorten und ausgewählten Vertriebspartnern. Hier erhalten Kunden alles aus einer Hand, unter anderem auch Mietangebote und Gebrauchtmaschinen. Direkt bei Wacker Neuson können über 10.000 Baugeräte, Kompaktmaschinen und Anbaugeräte gemietet werden. Die Miete eignet sich vor allem in auftragsintensiven Perioden oder um ein Produkt im Praxiseinsatz auf der eigenen Baustelle intensiv zu testen, beispielsweise aus der zero emission Reihe von Wacker Neuson. Mit der Miete bleiben Kunden flexibel und jederzeit einsatzbereit.

Wirtschaftlich günstig und sofort verfügbar sind auch die Gebrauchtmaschinen von Wacker Neuson. Alle Gebrauchtmaschinen sind von Wacker Neuson Fachpersonal lückenlos gewartet und befinden sich in einem hervorragenden Zustand, heißt es seitens des Unternehmens. Kunden erhalten mit einer Gebrauchtmaschine eine kostengünstige Alternative zu einem Neugerät, müssen dabei aber nicht auf Qualität verzichten.