Die nächsten Coreum-Praxistage finden von Freitag, den 13.10.2023 bis Sonntag, den 15.10.2023, jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr statt. Foto: Coreum

Im Herbst finden wieder die Coreum Praxistage statt und locken Fachbesucher und solche, die es werden wollen, nach Stockstadt am Rhein. Dieses Jahr bereits zum siebten Mal. Neben den bekannten Coreum-Partnern für Maschinen, Anbautechnik, digitale Lösungen und Baustellenequipment wird es zahlreiche weitere Aussteller geben, die das Angebot komplettieren. Gut 60 Aussteller werden sich an den drei Tagen auf dem 80.000 m2 großen Außengelände präsentieren.

Abbruch. Foto: Coreum

„Seit den letzten Praxistagen hat sich bei uns wieder viel getan. Im Laufe des Jahres sind die neuen Partner Palfinger, K3, BSB und GREMAC zu uns gestoßen. Bestehende Demobaustellen wurden umgebaut und weitere kamen hinzu. So können wir unseren Besuchern ein noch breiteres Spektrum zum Testen anbieten“ erzählt Björn Hickmann, Geschäftsführer der Coreum GmbH. „Unter anderem hat unser Partner Peri eine 600 m2 große Halle bezogen und präsentiert innen wie außen Schalungstechnik sowie Gerüstsysteme.“

GaLaBau. Foto: Coreum

Dem Coreum ist es von Beginn an ein großes Anliegen, für die beruflichen Perspektiven in den Branchen Bau, Recycling und Maschinenbau zu werben und die Bereiche Aus- und Weiterbildung voranzutreiben. „Daher war der Schritt naheliegend, an unseren Praxistagen Informationen rund um diese Themen bereitzustellen“ erläutert Björn Hickmann. „Erstmalig sind Ausbildungseinrichtungen sowie Verbände mit ihren Initiativen mit an Bord. Gemeinsam soll für die Ausbildungsberufe, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studiengänge geworben werden.

Tiefbau. Foto: Coreum

Die Coreum Praxistage finden immer von Freitag bis Sonntag, jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr statt. An allen drei Tagen wird es moderierte Vorführungen in den Demobaustellen wie Galabau, Tiefbau, Zero Emission oder Abbruch sowie zur digitalen Vermessung geben, um nur einige zu nennen. Insgesamt warten 12 Demobaustellen auf das Fachpublikum. Hier zeigen die Hersteller und Dienstleister ihre Produkte im Zusammenspiel in realitätsnaher Anwendung. Und wer dann möchte – und das geht nur bei uns – kann nach Einweisung durch die Experten vor Ort selbst in die Maschine einsteigen, diese testen und sich selbst überzeugen.

Das Coreum und seine Marken-Partner freuen sich wieder auf zahlreiche Gäste auf den Coreum Praxistagen vom 13.-15.10.2023. Der Besuch ist kostenlos, es ist lediglich eine Anmeldung unter www.coreum.de/praxistage erforderlich.