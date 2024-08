"Der Mangel an Aufträgen belastet die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland", sagte Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. "Fast jede Branche ist betroffen", so Wohlrabe. In der Metall- und Elektroindustrie berichtete sogar mehr als jedes zweite Unternehmen über fehlende Aufträge, im Automobilbau 43 Prozent, in der Chemie 40 Prozent.

"Die Nachfrage nach Leiharbeitern sinkt wegen der stagnierenden Wirtschaft", sagte Wohlrabe. Der Logistikbranche fehlten die Transportaufträge aus der Industrie. Bei den Dienstleistern sank der Anteil der Firmen mit Auftragsmangel demnach von 32 auf 31 Prozent, so das Institut.