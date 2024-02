Hiroyuki Ogawa (Präsident und CEO von Komatsu, l.) und Subhash Dhar (Gründer, Chairman und CEO von ABS), beschließen die Übernahme. Foto: Komatsu

Die unmittelbaren Auswirkungen auf die konsolidierten Geschäftsergebnisse von Komatsu werden als minimal eingeschätzt, ließ das Unternehmen verlauten.

ABS entwickelt und produziert eine große Bandbreite an Hochleistungs- und Industrie- Batteriepacks aus Lithium-Ionen-Batterien für Nutzfahrzeuge, Busse sowie Straßen- und Geländefahrzeuge. Das Unternehmen bietet sowohl Standardbatteriesysteme als auch für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen an. Die Technologien von ABS in Verbindung mit der fortschrittlichen Produktentwicklung, den Kenntnissen und der Expertise der Mitarbeiter ermöglichen es dem Unternehmen laut eigener Aussage, Batteriepacks mit herausragender Leistung, Lebensdauer und Sicherheit zu entwickeln und herzustellen. Durch die Übernahme von ABS kann Komatsu eigenen Angaben zufolge die Batterietechnologien mit dem eigenen Knowhow und Netzwerk verbinden sowie selbst batteriebetriebene Bau- und Miningmaschinen entwickeln und herstellen.

Zunächst werden die ABS-Batterien in Miningmaschinen in Nord- und Südamerika zum Einsatz kommen, wo die Nachfrage für eine Elektrifizierung zuletzt immer größer wurde. In Zukunft will Komatsu den Einsatz von Batterien in Baumaschinen ausweiten und ein globales Vertriebsnetz aufbauen. Komatsu wolle das Geschäft von ABS weiterhin unterstützen, um die Elektrifizierung nach dem Kauf des Unternehmens weiter voranzutreiben.

ABS soll als eigenständige Geschäftseinheit innerhalb von Komatsu operieren und seinen Wachstumsplan weiterverfolgen, indem es seine aktuellen und zukünftigen Kundenprogramme im Nutzfahrzeugsegment umsetzt. Durch den hinzukommenden Mining- und Baumaschinenmarkt kann ABS sich als einer der Weltmarktführer für batteriebetriebene Systeme sowohl auf der Straße als auch auf Baustellen und in Steinbrüchen sowie Minen positionieren, betont Komatsu.

Komatsu hat das Jahr 2023 laut eigener Aussage als Jahr der Markteinführung von elektrifizierten Baumaschinen festgelegt und die Übernahme von ABS sei ein Meilenstein und Beschleuniger auf diesem Weg. Durch die Übernahme beschleunige der Baumaschinenhersteller die Entwicklung batteriegetriebener Elektrofahrzeuge mit Technologien von ABS.

Daneben betreibt Komatsu eigenen Angaben zufolge weitere Initiativen mit seinen Partnern für eine Elektrifizierung von Bau- und Miningmaschinen und eine CO2-freie Gesellschaft. Diese Maßnahmen helfen Komatsu, sein Managementziel einer 50-prozentigen Reduzierung der CO2-Emissionen aus seinen Produkten bis 2030 (im Vergleich zu 2010) und CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen.

Teil der Wachstumsstrategie des mittelfristigen Managementplans von Komatsu mit dem Titel "DANTOTSU Value – Together, to 'The Next' for sustainable growth" ist laut dem Hersteller, zusammen mit den Kunden den sicheren, höchst produktiven, intelligenten und sauberen Arbeitsplatz der Zukunft zu schaffen und elektrische Maschinen zu entwickeln, mit denen CO2-Neutralität möglich wird, so das Unternehmen. "DANTOTSU Value" meine die Schaffung eines Kundennutzens, der eine positive Spirale aus höheren Gewinnen und einer Weiterentwicklung der ESG-Themen (Environment/Umwelt, Social/Soziales, Governance/Unternehmensführung) zur Folge haben soll.