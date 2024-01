Vilvoorde/Belgien (ABZ). – General Motors und Komatsu arbeiten zusammen an einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Modul für den elektrischen Muldenkipper 930E von Komatsu, den weltweit meistverkauften Muldenkipperder Ultra-Klasse, das teilte Komatsu nun mit.

GM und Komatsu planen den ersten Prototypen eines Muldenkippers mit Hydrotec-Antrieb Mitte der 2020er Jahre auf dem Forschungs- und Entwicklungsgelände Arizona Proving Grounds (AZPG) zu testen. Foto: Komatsu

GM, Entwickler von Brennstoffzellentechnologien, und Komatsu als globaler Hersteller von Mining- und Baumaschinen wollen die neue Technologie gemeinsam entwickeln und testen. Der Komatsu 930E Muldenkipper soll zukünftig von Hydrotec-Brennstoffzellen angetrieben werden. Da Brennstoffzellen sehr leicht sind und das Betanken schnell geht, eignen sie sich perfekt für die Elektrifizierung von Maschinen, die bisher von einem Dieselmotor angetrieben wurden, so der Hersteller. Die Wasserstoffzellentechnologie ermögliche es, große Energiemengen effizient an Bord der Maschine zu speichern, ohne dass dadurch Nutzlast verloren geht.

Extreme Materialmengen transportieren

Außerdem könnten so auch Maschinen, die extreme Materialmengen transportieren wie der 930E mit einer Nenn-Nutzlast von 320 Tonnen emissionsfrei arbeiten. Diese Maschinen werden typischerweise über ihre gesamte Lebensdauer in einer einzigen Mine eingesetzt, was die Dimensionierung und Einrichtung einer Wasserstoff-Tankinfrastruktur für die Maschinenflotte vereinfacht.

"Wir bei GM glauben, dass es eine zentrale Rolle für eine emissionsfreie Zukunft spielt, nicht nur Pkw sondern auch Baumaschinen mit Brennstoffzellen anzutreiben", erläutert Charlie Freese, Geschäftsführer der GM-Sparte Hydrotec. "Muldenkipper gehören zu den größten und leistungsstärksten Maschinen der gesamten Industrie. Wir glauben, dass Wasserstoffzellen ideal dafür sind, diese herausfordernden Transporte emissionsfrei durchzuführen."

Der Wasserstoffbetrieb von Muldenkippern von Komatsu soll für die Dekarbonisierung eine Alternative zu mobilen Batterieladegeräten oder festen Ladestationen darstellen, denn es muss keine zusätzliche Lade-Infrastruktur in der Mine installiert werden.

Bis 2050 CO2-Neutralität erreichen

Komatsu hat sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, seine globalen Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Dazu gehört die Reduzierung und Eliminierung von Emissionen sowohl aus den Produkten des Unternehmens als auch aus den Werken und der Produktion. Zudem arbeitet Komatsu eng mit seinen Kunden zusammen, um die Emissionen zu reduzieren, die bei der Nutzung seiner Produkte entstehen. Dafür bietet Komatsu Optimierungsprogramme mit verschiedenen Technologien und Lösungen. GM plant bis 2040 sowohl mit seinen Produkten als auch als Unternehmen vollständig CO2-neutral zu sein.

GM und Komatsu planen den ersten Prototypen eines Muldenkippers mit Hydrotec-Antrieb Mitte der 2020er-Jahre auf dem Forschungs- und Entwicklungsgelände Arizona Proving Grounds (AZPG) zu testen. Diese Maschine wird von Hydrotec-Stromwürfeln mit mehr als 2 Megawatt angetrieben.

GM erforscht und entwickelt Brennstoffzellen laut eigenen Angaben seit mehr als 50 Jahren und ist eines der wenigen Unternehmen, das fortschrittliche, selbst entwickelte Technologien sowohl für Lithium-Ionen-Batterien als auch Wasserstoff-Brennstoffzellen anbieten.

GM und Komatsu glauben, dass diese innovativen Technologien dafür sorgen, dass emissionsarme Mobilitätslösungen schneller Verbreitung finden und so auch andere Industrien neben der Pkw-Industrie ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können.