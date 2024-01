Gaildorf (ABZ). – Die Systainer³-Servicekoffer sind insbesondere in Verbindung mit der bott-vario3-Fahrzeugeinrichtung für den mobilen Einsatz beliebt, das teilte das Unternehmen mit. Die Koffer seien schnell zur Hand und mühelos zu sichern.

Da sich diese Eigenschaften auch im Notfall bezahlt machen können, bietet die Bott GmbH & Co. KG die Koffer seit diesem Jahr auch als Erste-Hilfe-Kasten an. Der Inhalt des "bott Systainer³ M112 Erste Hilfe" entspricht dem "kleinen Verbandkasten für Betriebe" nachDIN 13157.

Seitliche Führungsschienen



Durch seitliche Führungsschienen fügt sich der Koffer platzsparend in die mit Aufnahmen versehenen Regalmodule der vario3-Fahrzeugeinrichtung ein. So bleibt er auch bei holpriger Fahrt ohne weitere Sicherungsmaßnahmen an Ort und Stelle. Eine Facheinteilung und eine Deckeleinlage sorgen dafür, dass nichts klappert oder in Unordnung geraten kann. Am Einsatzort angekommen, genügt ein Handgriff, um den Koffer mit anderen Mitgliedern der Systainer-Familie zu verbinden. Damit ist mühelos gewährleistet, dass sich der Erste-Hilfe-Koffer auch während der Arbeit stets in der Nähe befindet.

Bekanntermaßen gehört ein Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164 zur Pflichtausstattung für Kraftwagen in Deutschland. Der "bott Systainer³ M112 Erste Hilfe" beinhaltet – neben einigen anderen Utensilien – alles, was auch in einen solchen Kfz-Verbandkasten gehört. Das bedeutet, dass sich ein Kfz-Verbandkasten mit der Lösung von bott ersetzen lässt.

Zusätzliche Inhalte



Die zusätzlichen Inhalte gewährleisten, dass er gleichzeitig den Anforderungen eines Betriebsverbandkastens nach DIN 13157 entspricht. Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen von bott machen effizientes Arbeiten zur Selbstverständlichkeit, verspricht das Unternehmen.

Dabei setzt bott auf individuell konfigurierbare Lösungen: Hochwertige und robuste Fahrzeugausbauten nutzen optimal den vorhandenen Stauraum und sichern die Ladung.

Als Full-Service-Dienstleister gehören Fahrzeugbeschriftungen und Elektroinstallationen ebenso zum Leistungsspektrum wie die Zulassung und die dezentrale Auslieferung, erläutert das Unternehmen. Werkstätten und Produktionsbetriebe stattet bott mit maßgeschneiderten, ergonomischen Einrichtungen und Ordnungssystemen aus.

Vom Einzelarbeitsplatz bis zur industriellen Serienfertigung optimiert bott Produktionsprozesse, teilt das Unternehmen mit.