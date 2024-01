Die offene Gestaltung des Einfamilienhauses an der neufundländischen Küste erlaubt den Bewohnern, sich der Natur ganz nah zu fühlen – hoher Wohnkomfort und eine sehr gute Wärmedämmung mittels Schüco Fenster-, Tür- und Schiebetürsystemen aus Kunststoff und Aluminium inklusive. Fotos: Schüco International/Alex Fradkin

Entstanden ist ein Gebäude, das sich unaufdringlich in seine Umgebung einfügt und dabei hohen Wohnkomfort, eine gute Wärmedämmung und Naturnähe vereint. Möglich wurde das durch den Einsatz von Schüco Fenster- und Schiebesystemen teils aus Kunststoff, teils aus Aluminium, wie der Hersteller mitteilt. Fogo Island (zu Deutsch: Feuerinsel) – der Name überrascht. Liegt das Eiland doch im eiskalten und rauen Nordatlantik in der Provinz Neufundland und damit selbst für kanadische Verhältnisse buchstäblich am "Ende der Welt". Besiedelt ist die Insel mit einer Fläche von 254 km² nur spärlich. Rund 2700 Einwohner leben dort inmitten der kargen Natur, vorwiegend in kleinen, farbenfroh angestrichenen Holzhäusern. Ins Auge fallen besonders die Stelzenhäuser mit umlaufenden Decks an der Küste. Ihre Bauweise stammt aus der Zeit, in denen die Kabeljau-Fischerei die Haupteinnahmequelle der Insulaner war. Holzkonstruktionen, die so genannten Rooms, standen auf Stelen über dem Meer, waren mit dem jeweiligen Haupthaus verbunden und dienten als Plattform zum Verarbeiten und Trocknen der Fischerträge.

Auffallend modern gibt sich ein Neubau in dem kleinen Dorf Joe Batt's Arm, geplant und realisiert von Architekt Kingman Brewster. Brewster stammt aus New York und zog vor über zehn Jahren mit seiner Familie von Brooklyn (NY) nach Fogo Island. Beabsichtigt war ein Aufenthalt von ein paar Monaten, doch die Familie blieb. Seitdem verbindet Kingman Brewster sein zeitgenössisches Gespür für Design und Komfort respektvoll mit seiner Wertschätzung für die lokale Architektur. Dies ist auch ganz offensichtlich bei diesem Einfamilienhaus zu erkennen: Teilweise auf Pfähle gesetzt scheint das Gebäude über der felsigen Landschaft zu schweben. Es wirkt dadurch leicht, wie ein sanfter Fußabdruck auf flechtenüberzogenem Gestein. Die Stelen sind einerseits praktisch, um in dem unebenen Gelände zu bauen, gleichzeitig sind sie eine Hommage an die typischen Holzhäuschen, in denen heimische Fischer ihren Fang verarbeiten.

Maximum an Tageslicht

Neben der Stelzenbauweise erinnern auch die kleinen quadratischen Fenster an die regionale Architektur. Von Innen erlauben sie gerahmte Ausblicke, gleich einem Passepartout, das spannende Details aus der weitläufigen Landschaft punktuell in Szene setzt. Im Gegenzug geben großflächige Fenster- und Schiebeelemente den Blick in die atemberaubende Umgebung frei und lassen ein Maximum an Tageslicht in die Räume fallen. Verwendet wurden Schüco Systeme teils aus Kunststoff, teils aus Aluminium – je nach Anforderung der perfekte Werkstoff.

Neufundland ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 8 °C eine der kältesten Gegenden in Kanada. Soll dort aus einem Haus ein gemütliches Zuhause werden, ist eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle entscheidend. Besonders, wenn eine offene Gestaltung mit möglichst viel Transparenz gewünscht ist. So entschied man sich für das Kunststoff-Fenstersystem Schüco LivIng 82 AS. Die Rahmen- und Wärmedämmwerte von Uf = 1 W/(m²K) und Uw = 0,9 W/(m²K) machen Schüco LivIng zu echten Wohlfühlfenstern – denn die innenseitige Rahmentemperatur sinkt selbst im strengsten Winter nicht fühlbar unter die Innenraum-Temperatur. Zug- und Kondensaterscheinungen werden nach Unternehmensangaben durch die Dichtungstechnologie dauerhaft wirksam vermieden.

Verschiedene Fenstergrößen ermöglichen unterschiedliche Blickwinkel auf Land, Meer und Himmel: Während die kleinen Fenster Details der Landschaft punktuell in Szene setzen und die Bewohner zu Betrachtern machen, laden großflächige Festfelder dazu ein, sich als Teil der umliegenden Natur zu fühlen. Foto: Schüco International/Alex Fradkin

Angenehmes Raumklima

Gleiches gilt für die verbauten Kunststoff-Hebeschiebetüren der Schüco LivIng Serie. Sie besitzen eine Wärmedämmung auf Niedrigenergiehausniveau und schaffen so ein angenehmes Raumklima. Mit einer Bautiefe von 82 mm, einem Rahmenwert von Uf = 1,3 W/(m²K) und hochwertigen Isoliergläsern, erreicht Schüco LivIngSlide Wärmedämmwerte bis Uw = 0,8 W/(m²K). Das Schiebesystem mit seiner guten Dichtigkeit bietet so Schutz vor jeglicher Witterung. Zudem überzeugen die Hebeschiebetüren laut Hersteller mit Komfort: Sie können optional mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet werden, mit dem sich selbst großdimensionierte Schiebeelemente einfach per Schalter oder über eine Smart-Home-Lösung öffnen und schließen lassen. Die bodengleiche Schwelle sorgt für Barrierefreiheit. Außerdem verhindert die thermisch getrennte Schwelle durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften fußkalte Bereiche. Große, bewegliche Fensterflügel sind bei dem oft starken und kalten Wind auf Fogo Island nicht funktional, so fiel die Wahl an zwei Stellen im Haus auf großformatige Festfelder. Dafür kam das Schüco Aluminium-Fenstersystem AWS 75.SI+ (Super Insulated) zum Einsatz. Dank schmaler Profile verbindet es optische Leichtigkeit mit der Stabilität von Aluminium. Da festverglaste Fenster nicht das Gewicht eines beweglichen Öffnungsflügels tragen müssen und auch keinen Öffnungsspielraum im Inneren benötigen, können sie groß ausfallen – wie hier unter anderem in einer Dimension von 2,4 m x 2,8 m.

Wärmedämmung bei frostigen Temperaturen

Trotz der verbauten Größe überzeugt Schüco AWS 75.SI+ mit einer Wärmedämmung bis zu einem Uf-Wert von 0,92 W/(m²K) in der Bautiefe 75. So spürt man drinnen nichts von den frostigen Temperaturen, auch wenn der Schnee zum Greifen nahe scheint. Und auch hinsichtlich des angestrebten nachhaltigen Gebäudekonzepts leistet das Cradle-to-Cradle-zertifizierte System aus Aluminium einen entscheidenden Beitrag, erklärt der Hersteller: Schüco AWS 75.SI+ besitzt eine 100-prozentige Recyclingfähigkeit und kann bei einem Rückbau erneut zu hochwertigen Rohstoffen in Ausgangsqualität aufbereitet werden. Wenn Fenster, Schiebetüren und Festfelder teils aus Aluminium und teils aus Kunststoff bestehen, um statischen, optischen und wärmedämmtechnischen Anforderungen zu entsprechen, nimmt dies keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Gebäudehülle. Aufgrund der identischen Profilfarben der verschiedenen Bauteile (innen Verkehrsweiß, außen Anthrazitgrau) wirken sie wie aus einem Guss.