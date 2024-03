Gollhofen (ABZ). – Damit beim nächsten Abdichtungsprojekt alles glatt läuft, hat Franken Systems nach eigenen Angaben eine neue Spachtel- und Modelliermasse auf den Markt gebracht. FRANKOSIL Speedfix sei vielseitig in der Anwendung, lasse sich einfach verarbeiten und frisch in frisch mit dem Flüssigkunststoff FRANKOSIL 1K Plus überarbeiten.

Die neue Spachtel- und Modelliermasse FRANKOSIL Speedfix von Franken Systems gleicht unebene und brüchige Flächen vor der Abdichtung zuverlässig aus. Foto: Franken Systems

Risse, Fugen, Löcher, Blasen oder Bruchstellen: Häufig sind Dachflächen oder Mauerwerk uneben, rissig und rau. Bevor sie abgedichtet oder bearbeitet werden können, müssen erst einmal schadhafte Stellen und abgebrochene Ecken ausgebessert sowie eine Ö-Norm-konforme Rautiefe von 0,5–1,2 mm hergestellt werden. Dafür hat FRANKEN SYSTEMS das neue FRANKOSIL Speedfix entwickelt, das sich für jede Anwendung eignet und nicht auf ein bestimmtes Gewerk beschränkt ist – im Markt einzigartig.



FRANKOSIL Speedfix, auf der Grundlage eines schnellhärtenden, feuchtigkeitsreagierenden Polyurethan-Hybrid (SMP) gefertigt, ist elastisch und alkalibeständig. Die zweikomponentige Spachtelmasse lässt sich einfach und flexibel verarbeiten und kann direkt auf mattfeuchten Untergründen angewendet werden. Die sehr guten Hafteigenschaften des Materials ermöglichen auch den Einsatz ohne Grundierung auf saugenden Untergründen wie Beton.

Ob es darum geht, Fugen zu verschließen, Untergründe auszugleichen, Ausbrüche zu korrigieren, elastische Hohlkehlen herzustellen oder Profile zu verkleben – die neue Spachtel- und Modelliermasse erreicht rasch eine gute Standfestigkeit und ist auch an aufgehenden Bauteilen wie Wänden, Pfeilern oder Stützen vielseitig anwendbar.

"Wir liefern jetzt Spachtel und Abdichtung aus einer Hand: Unser neues FRANKOSIL Speedfix ist optimal angepasst an unsere Standard-Abdichtungen und im System geprüft", sagt Sebastian Riegler, Leiter Produktmanagement, Key Account und Marketing bei Franken Systems. Wer also mit dem einkomponentigen FRANKOSIL 1K Plus oder den 2K-Abdichtungen REVOPUR und FRANKOLON arbeitet, greift mit FRANKOSIL Speedfix auf eine sichere und ideal abgestimmte Lösung zurück. Mit dem einkomponentigen Flüssigkunststoff FRANKOSIL 1K Plus kann FRANKOSIL Speedfix bereits nach kurzer Zeit ohne Trocknungszeit überarbeitet werden. Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 20 Minuten, regenfest ist die Masse nach etwa 45 Minuten. Ob 1 mm oder 50 mm stark: Durch die spezielle Rezeptur härtet FRANKOSIL Speedfix schichtstärkenunabhängig aus. Die behandelte Fläche kann nach gut einer Stunde überarbeitet und nach rund zwei Stunden belastet werden.

Soll es noch schneller gehen, zum Beispiel bei unbeständigem Wetter, hat Franken Systems nach eigenen Angaben ein Ass im Ärmel: Der kombinierbare Turbo Shot beschleunige die Reaktion des FRANKOSIL-Systems und damit den gesamten Baufortschritt.