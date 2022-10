Für ermüdungsarmes, produktives Arbeiten ist die rundum verglaste, klimatisierte und schallisolierte Kabine des 260 SX(i) laut Hersteller drehbar auf der vorderen Fahrwerkssäule montiert. Foto: Wirtgen

Sowohl für Fels als auch für Hart- und Weichgestein stehen entsprechende Schneidwalzen zur Verfügung. In der Regel wird das Ausbaumaterial direkt über eine integrierte Bandanlage auf straßenübliche Baustellen-Lkw verladen. Bei der Konstruktion der Maschine stand nach Angaben des Herstellers neben der Leistungsfähigkeit auch eine hohe Maschinenverfügbarkeit im Fokus, da es sich bei Infrastrukturprojekten häufig um zeitkritische Vorhaben handelt.



Trassierungsarbeiten in festem Untergrund, zum Beispiel in Sandstein, Kalkstein, Schiefer oder Granit werden häufig mittels "Bohren und Sprengen" realisiert. Die Folge sind starke Erschütterungen, Lärm- und Staubbelastungen sowie gesundheitsgefährdende Gase. Restriktive Umweltauflagen hinsichtlich Lärm- und Staubemissionen sowie stark gestiegene Kosten für die Beschaffung und das Handling von Sprengstoffen machen das Verfahren immer unattraktiver. Insbesondere in urbanen Gebieten lässt es sich nicht anwenden. Der Abbau von Fels und Gestein mit dem 260 SX(i) hingegen erfolgt im schneidenden Verfahren, erklärt der Hersteller.

Die Maschine schneide, breche und verlade das Material in einem Arbeitsgang auf einer Breite von 2,75 m und einer Tiefe bis 650 mm. Der Vorgang ist demnach nahezu vibrationsfrei und verursacht nur sehr geringe Staub- und Geräuschemissionen. Das Verfahren könne daher auch direkt in der Nähe von Gebäuden oder Versorgungsleitungen angewandt werden. Der 260 SX(i) erstellt nach Angaben des Herstellers Trassen im Endprofil und spart somit die Kosten für die Verarbeitung von Mehrausbruch und Nivellierung.

Angetrieben von einem 30-Liter-Dieselmotor mit hohem Drehmoment und einer Nennleistung über 1000 PS bietet die neue Maschine dem Hersteller zufolge jederzeit genügend Kraft für den Abbau von Gestein im schneidenden Verfahren. Das Material kann per Direktverladung auf Lkw verladen oder mittels Seitenversturz beziehungsweise Cut-to-Ground abgelegt werden. Das neue Nivelliersystem LEVEL PRO ACTIVE, das sich nach Angaben des Unternehmens bereits im Straßenbau und Mining bewährt hat, ist für die präzise Einhaltung der Schneidtiefe zuständig. Ergonomische Bedienpanels ergänzen den Funktionsumfang des Systems und machen die Steuerung intuitiv und einfach. Ein Wendekreis unter 9 m und die gute Manövrierfähigkeit ermöglichen schnelle Wendemanöver auch unter engen Platzverhältnissen, so der Hersteller. Der 260 SX(i) ist ihm zufolge mit einer staubdichten Überdruckkabine und einer Frischluftfilterung ausgestattet. Hier befindet sich neben dem komfortablen Fahrersitz ein Trainersitz für scheres, praxisgerechtes Fahrertraining.

Zum Schutz des Bedienpersonals verfügt die Kabine über eine integrierte, zertifizierte Rops/Fops Einrichtung. Um auch bei Dunkelheit einen sicheren Betrieb zu ermöglichen, werden alle relevanten Arbeitsbereiche rund um die Maschine hell ausgeleuchtet.

Der Neubau von Tunneln und die Absenkung bestehender Tunnelprofile finden häufig unter beengten Platzverhältnissen und im laufenden Bahnbetrieb statt. Zum Lösen des Gesteins ist Sprengen meist keine Option. Mit dem Cross Application Miner lassen sich nach Angaben des Herstellers Strossen präzise und vibrationsarm abtragen und das Tunnelprofil auf das definierte Niveau absenken. Für Arbeiten im Tunnel kann demnach die Höhe des Miners reduziert werden, indem die Fahrerkabine weiter unten am linken vorderen Fahrwerk montiert wird. Außerdem arbeite die Maschine in dieser Konfiguration ohne Verladeband und Bandrahmen im Cut-to-Ground Verfahren. Dadurch könne der 260 SX(i) auch in engen Tunnelanlagen sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen.

Auf der diesjährigen bauma präsentiert sich das Unternehmen am Stand FS.1011.