Das Produkt wird direkt aus dem Eimer auf den zu markierenden Bereich gegossen. Foto: Triflex

Markierungssysteme müssen daher schnell verarbeitbar sein, langfristig halten und auch bei schlechtesten Wetterverhältnissen ausreichend sichtbar sein, wie der Abdichtungs- und Markierungshersteller Triflex betont. Mit der Produktinnovation Triflex Line EasyTherm gewährleistet das Unternehmen für Kaltplastiken aus Minden laut eigener Aussage nicht nur eine schnelle und einfache Applikation, sondern sorgt auch für maximalen Schutz im erhöhten Verkehrsaufkommen.

Gepaart mit der bewährten Triflex Line Kaltplastik kam das neue Produkt nun im Zuge einer roten Radwegmarkierung eines Fahrradschutzstreifens vermehrt in Minden zum Einsatz. So auch bei einer Baustelle in der Mindener Straße mit einer Fahrradschutzstreifenmarkierung in beiden Fahrtrichtungen. Aufgabe für Triflex war es laut eigener Aussage, eine vollflächige Markierung eines Radweges im Kreuzungsbereich und vor den Bushaltestellen zu applizieren. Zur Verdeutlichung des Radwegs sollte zudem eine vorgefertigte Thermoplastikmarkierung in Form eines Radfahrer-Piktogramms erhalten.

Für die Anforderungen erwies sich Triflex zufolge eine Kombination aus dem bewährten Markierungssystem Triflex Line Kaltplastik und dem neuen Produkt Triflex Line EasyTherm als passende Lösung. Für die Verarbeitung muss der Untergrund laut Herstellerangaben frei von Verunreinigungen sein. Im ersten Schritt reinigten die Verarbeiter der Schomaker GmbH und Co. KG aus Emsdetten den Untergrund und klebten den zu markierenden Bereich ab.

Nach gründlichem Aufrühren der Harzkomponente sowie dem Einrühren der Härtekomponente wurde das Material direkt aus dem Eimer auf die zu markierende Fläche aufgetragen. Mithilfe einer Glättekelle und eines Moosgummischiebers wurde das Produkt anschließend gleichmäßig über die Körnung abgezogen und verteilt. Das Ergebnis ist eine langlebige Oberfläche mit einer hervorragenden Griffigkeit, die zusätzliche Sicherheit für den Radfahrer bietet. Auch lässt sie sich in einer Vielzahl an Farben gestalten. Weil das Material schnell verarbeitet werden kann und sehr kurze Aushärtungszeiten hat, ließen sich umfangreiche Straßensperrungen umgehen, so Triflex.