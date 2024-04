Schwerin (dpa). – Wohnungsmangel in Ferienregionen und Uni-Städten in MV bei gleichzeitiger Flaute am Bau: Für das nach Angaben des zuständigen Ministers Christian Pegel (SPD) größte Wohnungsbauprogramm seit seinem Amtsantritt stehen in diesem Jahr mehr als 114 Millionen Euro zur Verfügung.