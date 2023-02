Temporäre X-tend Anlage. Foto: Amtra

Die X-tend-Raummodule von Amtra sind baugenehmigungsfähig. Das gestattet längere Standzeiten, zum Beispiel auf Großbaustellen, aber auch unendliche Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Büro- oder Verwaltungsgebäude.

Durch die Kombination mehrerer Module, den Einbau von Zwischenwänden, Fluren und Treppen oder die Integration von Sanitäreinheiten können unterschiedlichste Grundrisse realisiert werden – und das im Standard bis zu einer Geschosshöhe von drei Etagen. Geringer Wärmeverlust und bessere Luftqualität bei gleichzeitig niedrigerem Energieverbrauch – das verspricht die von Amtra neu entwickelte Wärmedämmung der X-tend Mobileinheiten.

Ressourcenschonender Betrieb

Besondere Merkmale, wie ein ressourcenschonender Betrieb von mobilen Gebäuden, unterstreichen die Vorteile des zukunftsweisenden angestrebten "Zero Waste-Prinzips" der X-tend Mobilraumlösungen von Amtra.

Ein riesen Gewinn auch für das Raumklima, egal ob Sommer oder Winter ist die Standard Luft/Luft-Wärmepumpentechnik.

Dadurch wird eine konstante Raumtemperatur gewährleistet.

Für ein hohes Maß an Brandsicherheit sorgt eine Stahlkonstruktion, die gemäß Landesbauordnung in der Feuerwiderstandsklasse F30 ausgeführt ist. Das bedeutet, dass die tragenden Teile auch im Brandfall ihre Funktion mindestens 30 Minuten weiterhin erfüllen, was im Fall einer Gebäudeevakuierung Menschenleben retten kann, betont der Hersteller. Im Zuge der Unterstützung nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal werden neben den X-class Modulen für verschiedene Schulen und Mensen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die für die Verwaltung benötigten Mobilraum-Einheit X-tend verwendet, um auch hier allen Anforderungen gerecht zu werden.

Ersatzlösungen für Kindertagesstätten

Die X-tend Einheiten sind in vielerlei Hinsicht einsetzbar, ob als Büro- und Verwaltungsgebäude, Polizeistationen oder in hochsensiblen Bereichen wie zum Beispiel für den Mobilraum-Bedarf in der Petrochemie, Recycling- und Entsorgungsunternehmen sowie im Bereich der Energie- oder Wasserversorgung. Darüber hinaus kommen die X-tend-Module laut dem Hersteller auch als Ersatzlösungen für Kindertagesstätten inklusive notwendiger sanitärer Einrichtungen zum Einsatz.

Es gibt viele Projekte von Amtra, unter anderem Wohnheime für Flüchtlinge. Demnächst beginnen wir mit der Errichtung von zwei 3-geschossigen Anlagen im Raum Köln. Um nicht "nur" eine zweckmäßige Unterbringung zu gewährleisten, legten die Verantwortlichen eigenen Angaben zufolge bei der Planung besonderen Wert auf das persönliche Wohlbefinden innerhalb der Mobilräume. So wurden separate Wohneinheiten konzipiert, um Familien den Raum für Privatsphäre zu bieten, den sie brauchen, um nach der Flucht zumindest eine Art von Wohlbefinden zu ermöglichen.