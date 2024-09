Almere/Niederlande (ABZ). – In Halle 7, Stand 414, konzentriert sich Yanmar voll und ganz auf seine Traktoren der Serie 22–26 PS SA, um die Anforderungen der Besucher der GaLaBau 2024 zu erfüllen. Diese Reihe vielseitiger, leistungsstarker Kompakttraktoren setzt laut Hersteller neue Maßstäbe in puncto Wartungs- und Bedienfreundlichkeit, Kraftstoffeinsparung und Bedienerkomfort.

Der Traktor SA426 erfüllt nach Herstellerangaben eine Vielzahl von Anforderungen in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau. Foto: Yanmar

Ebenfalls zu sehen ist der 47–60 PS starke YT3-Vario-Traktor: der erste echte Vario-Kompakttraktor auf dem Markt mit frontmontiertem Mähwerk, der Leistung mit Geschwindigkeit und Kraft kombiniert.

Die SA-Serie ist nach Unternehmensangaben eine leistungsstarke und dennoch kompakte Baureihe von kompakten Überrollschutz- und Kabinentraktoren, die mit 22 und 26 PS erhältlich sind. SA-Traktoren bieten demnach eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Arbeitssituationen in Städten, auf Grün- und Freiflächen sowie auf Sport-, Golf- und Spielplätzen.

Die Traktoren mit Allradantrieb sind auf die Bedürfnisse des Fahrers abgestimmt und bieten dank des hydrostatischen Zweiganggetriebes, das zur serienmäßigen Ausstattung gehört, Produktivität, Komfort und einen reibungslosen Betrieb. Bewährte Common-Rail-Motoren bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leistung und minimalen Emissionen und sorgen so für eine möglichst geringe Umweltbelastung. Für alle neuen SA-Traktoren mit Abgasstufe-V-Motoren gilt eine kostenlose 5-Jahres-Garantie für eine lange, störungsfreie Lebensdauer und Sicherheit.

Drei verschiedene SA-Traktormodelle



Yanmar hebt drei verschiedene SA-Traktormodelle hervor, jedes mit seinen spezifischen Merkmalen:

Der Yanmar SA222 ist ein kompakter Traktor, der für kleine landwirtschaftliche Betriebe, Landschaftsbau und Hobbyarbeit entwickelt wurde. Mit seinem 22-PS-Motor bietet er Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wendigkeit. Er ist serienmäßig mit Funktionen wie einer Differenzialsperre, nebeneinanderliegenden Fußpedalen, einem bequemen Sitz und Optionen für ein mittig montiertes Mähwerk und einen Frontlader ausgestattet.Der Traktor SA222 ist so konzipiert, dass er die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Benutzergruppen erfüllt.

Professionelle Garten- und Landschaftsbauer schätzen seine Wendigkeit auf engem Raum und seine Fähigkeit zum Mähen, Blasen und Schneeräumen. Reiterhofbetreiber können sich auf seine zuverlässige Leistung bei der Stallreinigung und der Pflege der Reithallen und -plätze verlassen. Klein- und Hobbylandwirte sowie Hausbesitzer auf dem Lande finden in ihm eine effiziente und benutzerfreundliche Wahl für das Pflügen, Pflanzen, Mähen, Bodenbearbeitung und Schleppen sowie für allgemeine Grundstückspflegearbeiten wie Freischneiden und Brennholztransporte.

Der Yanmar SA326 ist ein robuster Traktor, der auf Kraft und Stabilität ausgelegt ist und sich für kleinere landwirtschaftliche Arbeiten, Landschaftsbau und leichte Bauarbeiten eignet. Mit seinem 26-PS-Motor, seiner hohen Drehmomentkapazität und dem kleinen Wenderadius mit kleinen Rädern ist er besonders manövrierfähig und hervorragend für schwere Hebeaufgaben geeignet. Er verfügt über eine hydraulische Servolenkung, eine positionsgenaue Steuerung und eine große Auswahl an Anbaugeräten.

Leistung und Kompaktheit

Der SA326 ist der Traktor der Wahl für Anwender, die nach Leistung und Kompaktheit suchen.

Dieser Traktor ist für eine Vielzahl von Anwendern unverzichtbar, von kleinen Landwirten, die robuste Maschinen für den Anbau und die Viehhaltung benötigen, bis hin zu Landschaftsgärtnern und Rasenpflegern, die vielseitige Traktoren zum Mähen und zur Bodenbearbeitung suchen. Pferdebetriebe profitieren von seiner Zuverlässigkeit und präzisen Steuerung bei Aufgaben wie Entmistung und Weidepflege. Kleine Bauunternehmer schätzen seine kompakte Leistung beim Planieren, Nivellieren, Aufschütten und Materialtransport, während sich ländliche Grundeigentümer bei Wartungsarbeiten und leichten landwirtschaftlichen Arbeiten auf ihn verlassen.

Der Yanmar SA426 ist ein Hochleistungstraktor mit einem großen, robusteren Reifenpaket als der SA326 und eignet sich für mittelgroße Agrarwirtschaftsbetriebe, den gewerblichen Landschaftsbau und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe. Der Yanmar SA424 wurde für anspruchsvolle Geländeeigenschaften entwickelt, hat eine größere Bodenfreiheit und ist unter schwierigen Bedingungen unglaublich stark und stabil.

Mit seinem 26-PS-Motor, den großen, robusten Rädern und dem Fokus auf Geschwindigkeit und Effizienz ist er hervorragend für Aufgaben geeignet, die hohe Produktivität und Zuverlässigkeit erfordern. Er verfügt über einen Komfortsitz, eine lange Betriebszeit mit einer einzigen Tankfüllung und ein robustes Design.

Der Traktor SA426 erfüllt nach Herstellerangaben eine Vielzahl von Anforderungen in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau. Mittelgroße Landwirte schätzen seine Leistung, gekennzeichnet durch Kraft und Geschwindigkeit, für den Sonderkulturenanbau und die Arbeit in Obstplantagen. Gewerbliche Landschaftsbaubetriebe profitieren von seiner Effizienz, die sich für Großprojekte und lange Betriebszeiten mit einer Tankfüllung eignet. Er eignet sich auch für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe in den Bereichen Viehzucht und Agrotourismus sowie für Spezialkulturen, da er vielseitig einsetzbar ist – von der Feldarbeit bis hin zur Ernte von hochwertigen Kulturen wie Gemüse oder Blumen.

Kombination mit neuem Frontmähwerk



Zusätzlich zur SA-Serie stellt Yanmar eine Kombination mit einem neuen Frontmähwerk für die Yanmar YT3-Serie vor. Diese Kombination ist auf dem Markt laut Hersteller einzigartig, da es sich um den ersten Traktor mit 47 oder 60 PS handelt, der über ein i-HMT (Vario)-Getriebe kombiniert mit einem Frontmähwerk verfügt. Sie sorgt für herausragende Ergebnisse ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Leistung.

Diese innovative Konfiguration, die das Dücker UNA 200 Frontmähwerk mit einem 47 PS oder 60 PS starken Yanmar Traktor kombiniert, ist bis zu 35 Prozent kosteneffizienter als die aktuellen Angebote auf dem Markt und erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Traktorbesitzer, erklärt das Unternehmen. Das hohe Drehmoment des Motors garantiere eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung.