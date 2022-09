Insgesamt wurden mehr als 3000 m² Schalung für den Bau des Rehabilitationszentrums verwendet. Alle Elemente sind mit der alkus-Vollkunststoff-Platte versehen, die auch nach vielen fordernden Einsätzen für hochwertige Qualität der Betonoberflächen sorgt. Foto: meva

Große und breite Fundamente, Wände mit integrierten Stützen, Aufzugs- und Treppenschächte mit Ausschalecken und Entlastungsträgern – einige anspruchsvolle Herausforderungen waren bei diesem Projekt zu bewältigen.



Der Bau des neuen Zentrums stand unter Zeitdruck und musste so schnell wie möglich beginnen. Deshalb lieferte meva bereits am Tag nach der Auftragserteilung die AluFix-Elemente 150/90 zum Betonieren der Fundamente. Die Stärke dieses Systems liegt laut Hersteller in der Kombination aus Flexibilität und niedrigem Gewicht. AluFix sei die erste Wahl, wenn hochwertige Ergebnisse ohne Kraneinsatz gefordert sind. Die Fundamente wurden mit Trockenankern über der Schalung und Fundamentspannern am Boden hergestellt. So half AluFix, bereits in der Startphase des Projekts viel Zeit zu gewinnen. Als der Kran später zum Einsatz kam, wurde die Schalung zum nächsten Takt transportiert.

Das Team konnte die komplexe Betonage der Kernaußenseiten mit Auskragungen mithilfe von AluStar und StarTec gut bewältigen. Foto: meva

Komplexer war die Konstruktion der Wände. Sie mussten bei der Betonage mit integrierten Stützen versehen werden, um vorgefertigte Betonträger aufnehmen zu können. Der Abstand zwischen den Stützen variierte jeweils und entsprechend penibel musste die Vorarbeit angepasst werden. Gelöst wurde die Aufgabe mit einer Kombination der kompatiblen AluStar- und StarTec-Elemente. meva lieferte mehr als 1000 m² Schalung für die Errichtung der Außenwände.

In den drei Gebäuden, die sich vom Kellergeschoss bis zum fünften Stockwerk erstrecken, mussten Kerne für Aufzüge und Treppenhäuser gebaut werden. Diese sind relativ klein und es bestand die Notwendigkeit, die Innenseiten mit Ausschalecken zu versehen. Auf diese Weise konnte die Schalung der Kern-Innenseite nach erfolgter Betonage einfach per Kran herausgehoben und zum nächsten Takt weitergeführt werden. Noch komplexer und fordernder war die Erstellung der Kern-Außenseiten: Eine Reihe von auskragenden Stützbalken, Nasen ähnelnd, mussten in die Kernstruktur gegossen und mit Schalung unterstützt werden. Auch hier bewährten sich AluStar- und StarTec-Elemente.

Insgesamt wurden mehr als 3000 m² Schalung für den Bau des Rehabilitationszentrums verwendet. Alle Elemente sind mit der alkus-Vollkunststoff-Platte versehen, die auch nach vielen fordernden Einsätzen für hochwertige Qualität der Betonoberflächen sorgt. Mit einer Lebensdauer bis zu 1500 Anwendungen ohne Austausch trägt sie dazu bei, dass die Umweltbelastung gering bleibt. Am Ende ihrer Lebensdauer werden alkus-Platten recycelt. Da die Oberfläche nicht saugend ist, lässt sich die Schalhaut gut reinigen und benötigt deutlich weniger Schalöl, teilt der Hersteller mit.

Alle bei diesem Projekt eingesetzten meva-Schalungen waren durch das Komplettpaket MietePlus abgedeckt. So profitierte Arkil A/S von Kalkulationssicherheit – von Anfang an und bis zur Rückgabe der Schalung. Nebenleistungen wie Reinigung und Reparaturen nach Rückgabe sind in MietePlus enthalten. Lediglich verlorene Teile und irreparable Schäden werden separat in Rechnung gestellt. MietePlus kann projektspezifisch gesondert vereinbart werden.