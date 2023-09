Im Klärwerk Schönerlinde bauen die Berliner Wasserbetriebe mit der Bauunternehmung MRA aus Mühlenbeck die erste großtechnische Ozonanlage. Diese zusätzliche Reinigungsstufe wird bisher biologisch nicht abbaubare Spurenstoffe aus der Klärmasse entfernen. Dank eines präzise auf die Maßnahme abgestimmten Verbaukonzeptes mit SBH Doppelgleitschienensystem und effizienten SBH-Hilfsmitteln wird der Graben für die zu verlegenden 250 m Ablaufkanal von MRA material- und ressourcenschonend verbaut. Foto: SBH

Eine großtechnische Ozonanlage wird dafür sorgen, dass bald auch Spurenstoffe, wie sie zum Beispiel in Arzneimitteln vorkommen und bislang biologisch nicht abbaubar waren, entfernt werden können. Umfangreiche Forschungs- und Erprobungsprojekte haben die Berliner Wasserbetriebe zu diesem entscheidenden Schritt in Richtung Klärwerk der Zukunft geführt. Mit dem Bau einer Spurenstoffentfernung in dieser Größe betritt das Unternehmen nach eigenen Angaben Neuland in der Bundesrepublik. Das Vorhaben ist Teil einer umfassenden Ausbaustrategie für sechs Kläranlagen, die mehrere Kapazitätserweiterungen und Reinigungsstufen umfasst. In diesem Schritt werden in Schönerlinde 48 Millionen Euro investiert.

Nach umfangreichen Planungen und Abstimmungen mit Planern des Bauherrn, der ausführenden Bauunternehmung MRA aus Mühlenbeck und dem technischen Büro der SBH Tiefbautechnik wurde ein maßnahmenindividuelles Verbaukonzept erarbeitet, um durch größtmögliche Mechanisierung der Baustelle die Maßnahme material- und ressourcenschonend umsetzen zu können.

250 m Ablaufkanal aus GFK-Rohren mit einem Außendurchmesser von 400 mm werden zusammen mit einer Regenwasserleitung PE100 mit einem Außendurchmesser von 1000 mm verlegt. Für die Breite dieses "Doppelgrabens" von 6 m bei einer Grabentiefe von ebenfalls 6 m wurden Verbauelemente aus dem System der SBH Doppelgleitschiene 750er Serie mit einer Feldlänge von 5 m eingesetzt. Zusatzfelder mit Längen von 6,5 m schaffen Einbaufenster für die 6 m langen Rohrelemente. Durch den Einsatz des 3 m hohen Rollenschlittens Typ MEGA wird die erforderliche Rohrdurchlasshöhe von 2,8 m realisiert.

Nach umfangreichen Planungen und Abstimmungen mit Planern des Bauherrn, der ausführenden Bauunternehmung MRA aus Mühlenbeck und dem technischen Büro der SBH Tiefbautechnik wurde ein maßnahmenindividuelles Verbaukonzept erarbeitet, um durch größtmögliche Mechanisierung der Baustelle die Maßnahme material- und ressourcenschonend umsetzen zu können. Foto: SBH

MRA entschied sich zudem für den Einsatz mechanischer Hilfsmittel aus der breiten SBH-Zubehörpalette, um durch eine optimierte Arbeitsweise die strengen terminlichen Vorgaben einhalten zu können. Der Plattengreifer ist dabei ein Gerät, das für sicheres und effizientes Einbauen, Versetzen und Rückbauen der Verbauelemente sorgt. Denn damit entfällt das zeitintensive manuelle Anschlagen und Abhängen von Ketten. Die Verbauplatte wird direkt vom Plattengreifer aufgenommen. Alle Funktionen des Plattengreifers werden, wie bei Oilquick und LikuFIX Anbaugeräten üblich, direkt von der Fahrerkabine aus gesteuert.

Gunnar Kramer, Projektleiter des Verbausystemherstellers SBH Tiefbautechnik, weiß um die Bedeutung der Mechanisierung von Abläufen auf Kanalbaustellen: "Wenn Zeitfenster für Baumaßnahmen eng und Budgets knapp sind, ist für den ausführenden Bauunternehmer die richtige Kombination der Verbausysteme mit Zubehörelementen von entscheidender Bedeutung, um große Projekte termingerecht und wirtschaftlich abwickeln zu können. Als einer der Weltmarktführer für Verbausysteme unterstützen wir von SBH Tiefbautechnik die Bauunternehmen bei Projekten rund um den Globus von der Planungsphase an."