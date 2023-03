Die Geschäftsführung der zukünftigen Aco GmbH (v. l.): Thomas Bendixen, Alexander Airich, Sebastian Danckert-Ebens und Thomas Bannas. Foto: Aco

Das Management bilden die vier Geschäftsführer Thomas Bendixen, Alexander Airich, Thomas Bannas und Sebastian Danckert-Ebens.

Mit der Aco GmbH richtet sich das Unternehmen laut eigener Aussage noch stärker auf die Herausforderungen des Marktes aus und fokussiert sich intensiver auf die Zielgruppen und deren Anforderungen. So kommt in Zukunft alles aus einer Hand: Als Systemanbieter in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Tiefbau sowie Keller bietet das Unternehmen Produkte und Lösungen unter einem Dach. "Jedes System stößt einmal an seine Grenzen und die moderne Marktbearbeitung verändert sich laufend. Die bisherige Aufteilung in Sparten war viele Jahre erfolgreich und gut. Die heutige Größe und Produktvielfalt sowie die Erwartungen der Kunden erfordern jedoch, dass sich die Vertriebe Tiefbau und Hochbau anders aufstellen", sagt Thomas Bannas, Geschäftsführer der Aco Hochbau Vertrieb GmbH und zukünftiger Geschäftsführer der Aco GmbH.

Die Firma baut nach wie vor auf die starken Beziehungen im dreistufigen Vertrieb. Daneben wird das produktspezifische Know-how für die Zielgruppen noch fokussierter eingesetzt, um so Entscheider entlang aller Objektphasen besser betreuen und gezielter beraten zu können. Damit ist die Aco GmbH jetzt und in Zukunft der starke Partner für intelligente Entwässerungssysteme – ganz nach der Mission "ACO. we care for water". Als Water-Tech-Unternehmen sorgt Aco mit langlebigen Produktsystemen und smarten Technologien dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet und gereinigt sowie gespeichert und wiederverwendet werden. Damit sichert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen nachhaltigen Kreislauf der wertvollen Ressource Wasser.

ABZ -Stellenmarkt Relevante Stellenangebote Alle Stellenangebote ansehen