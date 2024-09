Die Eröffnung des "Karrieretag Familienunternehmen" fand im dialogicum, dem Unternehmenssitz von dm-drogerie markt, statt. Foto: dm/Uli Deck

Unter dem dm-Motto "Arbeit anders leben" trafen beim 32. Karrieretag Familienunternehmen, der vom Entrepreneurs Club veranstaltet wurde, 700 vorausgewählte Talente auf 66 führende Familienunternehmen wie Hilti, Kärcher oder die Schwarz Gruppe. Es fanden mehr als 1000 vorterminierte Einzelinterviews, zahlreiche Standgespräche und ein fachlicher Austausch statt. Insgesamt stellten die Unternehmen mehr als 5000 unterschiedliche Stellen vor.

Die akkreditierten Kandidatinnen und Kandidaten kamen aus ganz Deutschland und aus mehr als 50 verschiedenen Nationen nach Karlsruhe, um sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei Familienunternehmen zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Besonders stark vertreten waren Talente aus dem MINT-Bereich. Für sie war das dmTECH Lab laut Unternehmen besonders spannend, um die innovativen technischen Möglichkeiten bei Familienunternehmen kennenzulernen.

Individuelles Karriereumfeld

Familienunternehmen machen 90 % der Unternehmen in Deutschland aus und stellen 60 % der Arbeitsplätze. Das Karriereumfeld in jedem Familienunternehmen ist individuell und oftmals unter anderem durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten gekennzeichnet.

Die Bedeutung von Familienunternehmen in Deutschland betont der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung Christoph Werner. "dm ist gerne Gastgeber für den 'Karrieretag Familienunternehmen'. Die Meinungsbildner in Politik und den Medien richteten den Fokus oft zu stark auf die DAX-Unternehmen. Es ist mir wichtig, dass wir als Familienunternehmen eine weitaus langfristigere Perspektive bieten können als die Entscheidungsträger börsennotierter Unternehmen, für die immer auch aktuelle Kursentwicklungen von Bedeutung sind", so Werner.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den bislang größten Karrieretag Familienunternehmen bei dm in Karlsruhe durchführen durften. Wir hoffen, damit nicht nur motivierte Nachwuchskräfte mit spannenden Karriereoptionen zusammengebracht zu haben, sondern auch insgesamt die hohe Bedeutung der Familienunternehmen für Wirtschaft und Gesellschaft unterstrichen zu haben", sagte Stefan Klemm, Inhaber und Gründer des Entrepreneurs Clubs.

Hohe Innovationskraft

Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen, betonte: "Familienunternehmen zeichnen sich durch ihre hohe Innovationskraft aus. Sie bieten Mitarbeitern damit viel mehr Möglichkeiten, sich sinnstiftend einzubringen. Diese Perspektive jungen Fach- und Führungskräften zu vermitteln, dazu ist der Karrieretag Familienunternehmen die optimale Plattform."

"Wir setzen uns für eine zukunftsfähige Arbeitswelt ein, in der Menschen den Sinn in ihrer Arbeit finden können und ein ermutigender Freiraum für individuelle Initiativen und ein wohlwollendes Miteinander entsteht. Über dieses Verständnis von 'Arbeit anders leben' konnten wir uns beim heutigen 'Karrieretag Familienunternehmen' in zahlreichen inspirierenden Gesprächen mit interessierten Besucherinnen und Besuchern austauschen", sagte Christian Harms, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter.

Die nächsten Karrieretage Familienunternehmen finden am Freitag, 8. November 2024 auf dem neuen Campus der SMS group in Mönchengladbach und am Freitag, 6. Juni 2025 bei Bürkert in Ingelfingen statt.