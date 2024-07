VW Nutzfahrzeuge hat veröffentlicht, dass Steffen Reiche, derzeit Executive Vice President of Production & Production Management bei SAIC Volkwagen in Anting/Shanghai, am 1. August dieses Jahres Markenvorstand für Produktion und Logistik von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) wird. Er folgt auf Josef Baumert, der diese Position mehr als zehn Jahre lang innehatte. Steffen Reiche ist seit fast 30 Jahren im Volkswagen Konzern tätig und hat in dieser Zeit verschiedene internationale Managementaufgaben wahrgenommen. Sein Fokus liegt auf Produkt- und Produktionsthemen.