Hannover (ABZ). – Im Herzen von Hannover, direkt neben dem Bahnhof und der Hochbrücke Berliner Allee, hat die A&S Betondemontage GmbH einen Teil des "Bredero"-Hochhauses abgerissen.

In extremer Enge brach der 65-Tonnen-Longfront-Bagger das Gebäude Etage für Etage ab. Fotos: A&S Betondemontage

Die oberen Etagen des Gebäudes waren seit einiger Zeit geräumt und standen leer. Lediglich in den unteren Etagen herrschte noch Betrieb. Der umbaute Raum, den A&S Betondemontage abgerissen hat, hat ein Volumen von circa 35.000 m³, verteilt auf acht Etagen. Zum Abbruchbeginn hat A&S Betondemontage einen Acht-Tonnen- und Dreizehn-Tonnen-Bagger auf dem Gebäude platziert und startete mit dem Rückbau der oberen drei Etagen vom Dach aus.

Parallel entfernte A&S Betondemontage mit Hilfe einer Hebebühne und eines Krans die Waschbetonplatten der Außenfassade, die mit Kernbohrungen vorbereitet wurden. Zudem musste eine Trennung vom benachbarten, direkt angrenzenden Gebäude mittels Schneidtechnik durchgeführt werden. In der extremen Enge des Arbeitsbereichs brach "Emma", ein 65-Tonnen-Longfront-Bagger mit einem 22-Meter-Arm, das Gebäude Stück für Stück, Etage für Etage ab. Unterstützung bekam "Emma" von einem Komatsu 290.

Die Bagger hatten um das Gebäude herum nur an zwei Seiten gerade einmal 6 bis 8 m Platz und mussten auch im Hinblick auf das angrenzende Nachbargebäude äußerste Vorsicht walten lassen. Gezieltes Rangieren und extrem genaues Arbeiten der Maschinenführer war unabdingbar. Der fehlende Platz auf dem Grundstück und die Lage in der Innenstadt machten eine genaue logistische Planung bei der Anlieferung der Maschinen und der Abfuhr des Abbruchmaterials nötig. In einer effektiven Bauzeit von vier Monaten ist das Gebäude nun vollständig zurückgebaut und ein Hotel kann entstehen.