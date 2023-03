Artur Miruchna wird neuer Geschäftsführer der Doyma GmbH & Co. Er löst damit René Hartwig ab, der das Unternehmen nach 23 Jahren im Sommer 2023 verlässt. Miruchna kennt nicht nur die Branche, er verfügt zudem auch über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer in international agierenden Familienunternehmen. Er ist seit November 2022 für Doyma tätig und hat sich in dieser Zeit laut eigenen Angaben intensiv auf seine neuen Aufgaben vorbereitet.

