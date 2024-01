Mit Hilfe der großen Auswahl an Anbaugeräten können Radlader, Traktor, Teleskoplader und Skidsteer für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden. Foto: Bear

Hannover (ABZ). – Die neue Marke Bear Attachments – eine Marke aus dem Hause Tobroco-Group – bietet Anbaugeräte für (Kompakt-)Lader, Traktoren, Teleskoplader und Kompaktlader aller Marken. Die Produktrange des Unternehmens war erstmals auf der Landwirtschaftsmesse Agritechnica in Hannover zu sehen.

Bear Attachments mit Sitz in Nordbrabant, Niederlande, hat laut eigener Aussage mehr als 500 verschiedene Anbaugeräte im Produktprogramm. Dieses umfasse alle denkbaren Geräte, angefangen von Schaufeln, Mähern, Kehrmaschinen, Verteilschaufeln und Kranarme bis hin zu Zangen, Schiebern, Dung- und Silagezangen und vielen mehr. Das vielseitige Sortiment, das dem Unternehmen zufolge kontinuierlich erweitert wird, ist aufgrund des wichtigsten Anliegens von Bear Attachments zustanden gekommen, stets auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen. Mit Hilfe der großen Auswahl an Anbaugeräten, die stets nach Kundenwunsch angefertigt werden, können Radlader, Traktor, Teleskoplader und Skidsteer das ganze Jahr über für die unterschiedlichsten Aufgaben eingesetzt werden. Mit dem umfangreichen Angebot an unterschiedlichen Schnellwechslersystemen sind die Anbaugeräte von Bear Attachments für alle Maschinenmarken geeignet.

Die Anbaugeräte werden in der eigenen Produktionsstätte in Ungarn hergestellt, die sich im Besitz der Muttergesellschaft Tobroco-Group befindet. Die Fabrik ist mit modernen Produktionstechniken wie einem fortschrittlichen CNC-gesteuerten Maschinenpark, mehreren Robotern und einer vollautomatischen Strahl- und Lackierstraße für die Oberflächenbehandlung von Anbauteilen ausgestattet. Mit einer Fertigungsfläche von mehr als 10.000 m² ist das Werk für die schnell wachsende Nachfrage nach hochwertigen und vielseitigen Anbaugeräten bestens vorbereitet.

Bear Attachments verfügt über ein Ingenieurteam, das täglich mit den verantwortlichen Ingenieuren in Ungarn in Kontakt steht und diese unterstützt. So können auch individuelle Anbaugeräte als Sonderfertigung ganz nach Kundenwunsch hergestellt werden. Das über Jahre aufgebaute Wissen auf diesem Gebiet und die Erfahrung mit den praktischen, häufig anspruchsvollen Einsätzen auf der ganzen Welt sorgen dafür, dass das Team von Bear Attachments weiß, was ein Benutzer braucht, um seine Arbeit einfach, schnell und sicher zu machen, verspricht das Unternehmen.