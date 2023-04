Zugegeben, in der vergangenen Zeit habe ich mich öfter gefragt, woran es liegt, dass sich Menschen, die in Deutschland leben, ziemlich häufig über das Wetter unterhalten – und damit eben sehr exakt eine Stereotype erfüllen. Nämlich genau die, dass in Deutschland ständig über's Wetter geredet wird. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das vermutlich daran liegen mag, dass das Wetter in Deutschland eben einfach sehr wechselhaft und unausgeglichen ist – und deswegen immer eine kurze Konversation wert. In anderen Breitengraden ist das – so meine laienhafte Einschätzung – nicht in dem Ausmaß der Fall. Da scheint dann eben im Durchschnitt am häufigsten die Sonne oder es regnet viel. Aber Deutschland ist wettertechnisch wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie was man bekommt. Und mit dieser Forrest-Gump-Anekdote beende ich mein kleines Schriftstück zum Thema Wetter. jb

