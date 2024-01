Ausbau mit Windrädern hinkt hinter Zielen her

Berin (dpa). – Der Ausbau der Windkraft an Land ist im vergangenen Jahr deutlich vorangekommen - zu den politischen Zielen aber klafft immer noch eine Lücke. 2023 wurden bundesweit 745 neue Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt errichtet - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilten der Bundesverband Windenergie und der Verband VDMA Power Systems nun mit. "Die Richtung stimmt", sagte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Verbands VDMA Power Systems, unlängst. Der aktuelle Ausbau hinke aber den politischen Zielen weiter hinterher. Bestehende Hürden müssten beseitigt werden. Weil auch alte Windräder abgebaut wurden, lag der sogenannte Netto-Zubau bei rund 3 Gigawatt. Insgesamt gab es damit in Deutschland zum Jahresende 28 677 Windräder mit einer Leistung von zusammen rund 61 Gigawatt. Windräder an Land spielen eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung zur Erreichung ihrer Klimaziele. Die Verbände mahnten mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie an. Es müsse schnellere Genehmigungen und mehr Flächen geben.