Stolberg (ABZ). – "Ein Rückbau dieser Größe", betont Frauenrath-Bauleiter Michael Franz, "liefert eigentlich immer eine spektakuläre Kulisse." Genau dies lässt sich derzeit in Stolberg bei Aachen beobachten: Allein die schieren Ausmaße der ausgedienten Logistikhalle, die die Unternehmensgruppe Frauenrath dort innerhalb von nur drei Monaten abbricht, sind beeindruckend.

Der Rückbau erfolgt im Auftrag der Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH, die an Ort und Stelle eine Werkserweiterung plant.

Bis zu drei 35-Tonnen-Bagger und zwei große Longfront-Bagger mit ihren imposanten, 23 m langen Auslegern sind nötig, um dem gut 100 m langen, 40 breiten und bis zu 17 m hohen Hallenbau samt integriertem Bürokomplex zu Leibe zu rücken. Der Rückbau erfolgt im Auftrag der Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH, die an Ort und Stelle eine neue, hochmoderne Werkserweiterung plant. Zu diesem Zweck ist die A. Frauenrath Recycling GmbhH seit Jahresbeginn und noch bis voraussichtlich Ende März 2024 in der Kupferstadt im Einsatz. Die Heinsberger Abbruch-Spezialisten schultern das anspruchsvolle Projekt in ARGE mit der H.P. Schlenter GmbH aus Aachen. Insgesamt sind auf dem Firmengelände über 50.000 m³ umbauter Raum inklusive Böden und massiven Fundamenten rückzubauen. Der mit Abstand größte Teil davon entfällt auf die alte Hallenkonstruktion, hinzu kommt zudem noch ein benachbartes Mehrfamilienhaus, das ebenfalls weichen muss.

Das gesamte Baufeld umfasst etwa 16.000 m², von denen allerdings nur ein gutes Drittel bebaut sind. Der Rest entfällt vor allem auf die Verkehrsinfrastruktur, also auf Straßen, Wege und Parkplätze, sodass zusätzlich noch gut 5600 m² Asphalt und Pflaster auszubauen sind. Alle mineralischen Baustoffe werden direkt auf der Baustelle gebrochen und verbleiben vor Ort, um bei der späteren Bebauung wiederverwertet zu werden.



"Der Rückbau einer solch gewaltigen Halle sieht vielleicht auf den ersten Blick nur nach Masse aus", erläutert Michael Franz, "doch auch hier ist sprichwörtlich Fingerspitzengefühl gefragt." Was unter anderem daran liegt, dass der Hallenbau mit einem rund 2600 m² großen Asbestdach gedeckt war. Der Einsatz von Abbruchbaggern war hier nicht möglich. Das Recycling-Team musste den aufwendigen Rückbau des Dachs mit vorgeschriebener Schutzkleidung und entsprechender Ausrüstung von Hand durchführen. Gemeinsam mit anderen kontaminierten Baumaterialien wurden die asbesthaltigen Baustoffe anschließend abtransportiert und in zugelassenen Entsorgungsanlagen fachgerecht entsorgt.

In mehr als 150 Jahren Firmengeschichte hat die Frauenrath Unternehmensgruppe nach eigenen viele Veränderungen mit Weitsicht gemeistert. Somit gehören auch Klimaschutz und Ressourcenschonung seit über 25 Jahren zu den Kompetenzthemen des Unternehmensgruppe. Recycling und die Investition in die Bereiche erneuerbare Energie wie Windkraft- und Fotovoltaikanlagen sind Handlungsfelder, die auch im Leitbild und in der Ethik- sowie Compliance-Richtlinie der Unternehmensgruppe Frauenrath verankert sind.

Die Unternehmensgruppe vereint heute sieben Unternehmen, rund 30 Projekt- und Betreibergesellschaften und zahlreiche Beteiligungen unter einem Dach. Das ermöglicht es nach Unternehmensangaben, auf die drängenden und massiv notwendigen Investitionen der deutschen Kommunen mit passenden Lösungen, mit Umsetzungskompetenz und Manpower zu reagieren. Somit konnte man von Unternehmenssetie in den letzten Jahren die Region maßgeblich mitgestalten. Man verstehe sich als Schlüsseldienstleister für Energie- und Bauinnovationen sowie Recycling. Insgesamt gibt es 450 Mitarbeiter in sieben Unternehmen an zwei Standorten: dem rheinischen Heinsberg und dem sächsischen Großröhrsdorf.