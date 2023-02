Da die Bauvorhaben der Hacobau GmbH maßgeblich mit standardisierten Baukastensystemen realisiert werden, kann stets eine Festpreis-Garantie abgegeben werden, was insbesondere bei der aktuell sehr dynamischen Marktlage überzeugte. Foto: Hacobau

Der aktive Einsatz einer Dialogannahme hat sich schon seit Jahren als bewährte Methode zur Fahrzeugannahme im Autohaus durchgesetzt, da diese sowohl für das Autohaus als auch für den Kunden zahlreiche Vorteile mit sich bringt.



Bei der Ankunft wird das Fahrzeug gemeinsam in der Dialogannahme in Empfang genommen, begutachtet und besprochen. Hier wird kurzerhand geklärt, welche Serviceleistungen durchgeführt werden sollen. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass eine Inspektion und der Einsatz einer Dialogannahme teuer sein müssen.

Tatsächlich ist es jedoch so, dass der Kunde bei einer gründlichen Inspektion langfristig Geld spart, da mögliche Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden können. Da Mängel vor Ort in Augenschein genommen werden, steigt zudem die Akzeptanz gegenüber den notwendigen Servicearbeiten signifikant, was sich sowohl auf die Kundenbeziehung als auch die zu erwartenden Umsätze positiv auswirkt. Von diesen Vorteilen wollte auch das Hyundai Autohaus Meiling aus Böblingen in Zukunft profitieren.



Neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis legte Holger Meiling bei der Dialogannahme besonderen Wert darauf, dass der ausführende Hallenbauer bereits Erfahrungen im Bauen von Direktannahmen und Werkstatthallen hat und es sich bei seinem Bauvorhaben nicht um ein Versuchsobjekt mit Startschwierigkeiten handeln sollte.



Um lange Wege zu vermeiden und damit die Effizienz seiner Mitarbeiter zu erhöhen, war es sein Wunsch, dass der Neubau unmittelbar an die bestehende Werkstatthalle angrenzt. Doch auch wenn Bestand und Neubau von unterschiedlichen Herstellern stammen, sollte die Optik nicht leiden und ein möglichst homogenes Erscheinungsbild entstehen.

Und so stieß jener im Rahmen seiner Recherche schließlich auf die Hacobau GmbH. Das mittelständische Stahlbauunternehmen mit Hauptsitz in Hameln gilt durch seine individuellen Systemlösungen mit Fokus auf dem Automobilsektor als Spezialist in der Kfz-Branche.



Allein in den letzten Jahren wurden laut Aussage der Hacobau GmbH bundesweit über 600 Hallenprojekte wie beispielsweise Werkstatthallen, Dialogannahmen und Reifenlagerhallen erfolgreich realisiert. Das Gesamtkonzept der Hacobau GmbH überzeugte den gebürtigen Schwaben laut eigener Aussage schnell, so dass eine knappe Woche später der Auftrag an den Hamelner Stahlbaukonzern vergeben wurde.

Wenige Wochen nachdem die Baubehörde dem Bauvorhaben zustimmte und das Fundament gegossen sowie ausgehärtet war, erfolgte die Montage der neuen Hyundai-Dialogannahme. Als erstes wurde die Stahlkonstruktion mit besonderen Lastdübeln auf dem Streifenfundament befestigt, bevor in den nächsten Schritten die Wand- und Dachpaneele mit einer Stärke von 100 mm montiert wurden. Die Montage des großflächig verglasten Sektionaltors erfolgte anschließend.