Duisburg (ABZ). – Mit der TiefbauBox von HTI können Unternehmen im Tief- und Straßenbau sowie im Kanal- und Rohrleitungsbau laut Hersteller ihre Arbeitsabläufe optimieren und. Die smarten Tools des intelligenten Werkzeugkastens sollen unter anderem den Zeitaufwand bei der Dokumentation und Verwaltung von Bauvorhaben reduzieren. Die Planung von Betonschächten lässt sich nach Angaben von HTI so mit wenigen Klicks erledigen.

In Zukunft können HTI-Kunden nach Aussage des Herstellers auf Papier und Stift verzichten. Stattdessen eigne sich der smarte HTI-Schachtplaner als verlässlicher digitaler Begleiter. Mit dem intelligenten Tool schaffen Unternehmen 3D-Modelle ihres Projekts, fragen Schächte zur Kalkulation an und können diese anschließend bestellen.

Von Arbeitsschutzkleidung über Formteile und Rohre bis hin zu Schächten oder Zubehör hinterlegen Nutzer im smarten Bestelloptimierer die Produkte, die sie für ihre täglichen Bauvorhaben benötigen. Die auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnittenen Warenkörbe sollen schnell zur Bestellung führen.

Zum Gestalten ihrer Website bietet die HTI-Gruppe ihren Kunden einen intuitiven Website-Konfigurator. Digitales Marketing sowie ein lebendiger Web-Auftritt sollen es Unternehmen ermöglichen, ihre lokalen Stärken erfolgreich zu präsentieren. Die smarte Chat-Plattform BEEM der HTI-Gruppe verbindet die Vorteile von Messenger und App zur Projektabwicklung in einem Tool. Auf einen Klick können sich Unternehmen mit ihrem persönlichen HTI-Ansprechpartner über Vorgänge in HTI ONLINE PLUS austauschen, per Foto Ersatzteile suchen oder wichtige Informationen zu aktuellen Bauvorhaben zur Verfügung stellen.

Im Online-Shop HTI ONLINE PLUS bestellen HTI-Kunden rund um die Uhr zu ihren individuellen Konditionen und erhalten auf dieser Service-Plattform wichtige Brancheninformationen. HTI-Kunden profitieren hier kaut Anbieter von Fachwissen zu 200.000 Produkten. Schnittstellen sorgen dabei für einen schnellen und sicheren Datenaustausch zwischen Großhandel und HTI-Kunden. Alle relevanten Informationen zu Produkten finden HTI-Kunden im HTI ONLINE PLUS eingebetteten digitalen Katalogregal. Alle Services von HTI ONLINE PLUS können Kunden mit der HTI APP auch von unterwegs nutzen. Mit ZUGFeRD beschleunigen HTI-Kunden nach eigener Aussage Prozesse in der Rechnungsbearbeitung, reduzieren ihren Papierverbrauch und vermeiden lange Postlaufzeiten.