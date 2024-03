Kurz vor Abschluss der Messe trifft sich Wulf am dritten Tag der digitalBAU2024 mit Christina Hoffmann. Sie ist Leiterin der RG-Bau am RKW Kompetenzzentrum.

Die Einrichtung des Bundeswirtschaftsministeriums unterstützt den deutschen Mittelstand und veranstaltet seit mehr als zwanzig Jahren den Wettbewerb “Auf IT gebaut”, für den am zweiten Messetag der Preis verliehen wurde. Worum es bei der Initiative geht und wer Christinas Favorit unter den Preisträgern ist, erfahren Sie in unserem vorletzten Video von der digitalBAU in Köln.