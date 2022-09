Dresden (dpa). – Auf dem Gelände der TU Dresden steht das weltweit erste Gebäude aus Carbonbeton. Der "Cube" ist mit Ausnahme der Fenster-Stahl-Glaskonstruktion komplett aus Beton mit nichtmetallischer Bewehrung gebaut. "Das ist der Baustoff der Zukunft", sagt der Professor für Massivbau an der TU Dresden und Bauherr, Manfred Curbach. Zu dem Material werde seit 28 Jahren in Sachsens Landeshauptstadt geforscht.

"Wir haben schon an ungefähr 150 Bauwerken in acht Ländern Carbonbeton eingesetzt, zur Verstärkung oder als Fassade", sagt Curbach. Der "Cube" vereine als Anschauungsobjekt jetzt alles, "was wir können". Zu dem Material werde inzwischen auch andernorts geforscht, etwa in Italien, und es verbreite sich immer mehr. Aber: "Wir sind im Moment die einzigen, die tatsächlich so viel Know-how haben, dass wir ein Haus aus Carbonbeton bauen können."



Carbonbeton verfügt über eine Bewehrung aus Kohlenstofffasern, die im Unterschied zu Stahl viel leichter, flexibler formbar und hoch belastbar ist und nicht rostet. Es sei "ein ziemlich großer Mosaikstein, um das gesamte Bauen klimaneutral zu machen", sagt Curbach. Man brauche weniger Beton, um den Stahl vor Witterungseinflüssen zu schützen, und könne bis zu 70 Prozent CO2-Ausstoß sparen. "Auf die Herstellung von Zement gehen sieben bis acht Prozent des globalen CO2-Ausstoßes zurück."

Das momentan aus Erdöl hergestellte Carbon könne alternativ auch aus dem Lignin des Holzes gewonnen werden und – die neueste Technik – aus dem CO2 der Luft". Ein Münchner Kollege habe eine Form von Blaualgen gefunden, "die sich vom CO2 der Luft ernähren und als Ergebnis ihres Stoffwechsels Polyacrylnitril, PAN, ausstoßen". Damit könnten durch Pyrolyse Carbonfilamente hergestellt werden. "Im Labor klappt das bereits", sagt Curbach. "Wir werden Blaualgen in speziellen Einrichtungen züchten, damit sie uns das CO2 auffuttern und wir es quasi als Rohstoff verwenden können."

Für Carbonbeton spricht laut Curbach zudem, dass er deutlich länger hält als Stahlbeton, "auf jeden Fall 200 Jahre oder mehr". Damit könnten auch sehr viel leichter geschwungene Strukturen gebaut werden. "Beton kann jede beliebige Form annehmen." Und mit dem Baustoff lasse sich heizen, denn der Carbonstahl liege nur wenige Millimeter unter dem Beton und werde erwärmt, wenn Spannung anliege.