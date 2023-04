Nach jahrelanger Zusammenarbeit und freundschaftlicher Verbindung sei das ein wahrer Meilenstein im Prozess der Markterweiterung – mit positiven neuen Synergieeffekten. Unter dem Dach der BigMove AG wachsen die Serviceleistung und das Know-how nun in den Bereichen Montage, Transport, Fahrzeug- und Kranflotten sowie in der Windkraftlogistik.



In Frankfurt am Main wurden nun für die zukünftige Kooperation und Zusammenarbeit gemeinsam die Verträge unterzeichnet. Zu den neuen Partnern gehört zum einen die W. Mayer GmbH & Co. KG. Sie ist laut eigener Aussage seit mehr als 100 als Partner im Transportwesen unterwegs – spezialisiert auf Kranarbeiten, Transport, Montagelogistik und Projektabwicklung. Ein weiterer Partner ist die Gebrüder Markewitsch GmbH, die als Komplettanbieter ihre Expertise in Sachen Kranarbeiten sowie Montage- und Verlagerungsprojekte zur Verfügung stellt.

Mit dabei ist außerdem die Herrmann Paule GmbH & Co. KG. Sie wird den Service der BigMove AG um Einlagerung, Hubhebelkesselbrücken und Achsen erweitern. Zuletzt ist auch das Unternehmen P. Adams Schwertransporte mit von der Partie.

Die Firma ist laut eigener Aussage seit 35 Jahren europaweit aktiv und spezialisiert auf Windkraftlogistik, den Transport von Baumaschinen sowie Transporte von Großkomponenten bis 1000 t Stückgewicht zu Land und auf dem Wasserweg.