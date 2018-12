München. – Am 27. und 28. November traf sich die Bauindustrie zur BIM World Munich in der bayerischen Hauptstadt zum kreativen Austausch und Ideen-Schmieden. Unter der Schirmherrschaft von Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, präsentierten die ausstellenden Unternehmen zahlreiche Innovationen, die die Digitalisierung in der Baubranche vorantreiben sollen. Bei der offiziellen Pressekonferenz diskutierten u. a. Dr. Markus Hennecke, Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau sowie Christine Degenhart, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, die Herausforderungen, die das Arbeiten mit BIM (Building Information Modeling) mit sich bringt und an welchen Stellen noch viel Arbeit auf die deutsche Baubranche wartet. Insgesamt verzeichnete die BIM World Munich auch in ihrem dritten Jahr ein starkes Wachstum. An den beiden Messetagen strömten mehr als 4000 Besucher ins Internationale Congress Center auf der Messe München, um sich in Vorträgen sowie an den Ständen der 156 Aussteller aus 48 Ländern über die neusten Trends und Entwicklungen der AEC-Industrie zu informieren. Bei der offiziellen Pressekonferenz diskutierten Vertreter der Branche über die Chancen, vor allem aber auch die Herausforderungen, die das Arbeiten im BIM-Modell mit sich bringt sowie die Hürden, die noch genommen werden müssen, um dieses Arbeiten erfolgreich zu implementieren.



Einen der wichtigsten Aspekte sahen die Teilnehmer der Pressekonferenz, Dr. Markus Hennecke, Christine Degenhart, Dr. Josef Kauer (Präsident BIM World Munich) und Klaus Pacher (stellvertretender Vorsitzender Wirtschaft und Recht Ausschuss des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie) dabei im ganzheitlichen Ansatz von BIM. Dieses Arbeitsmodell könne nur dann effizient genutzt werden, wenn alle Beteiligten zeitgleich darauf zugreifen und Informationen herausfiltern können.



"Wir müssen schauen, dass es ein partnerschaftlicher Prozess wird, der in der Planung beginnt beim Bauen weitergeht und sich bin zum Facility Management erstreckt", zeigte Pacher auf. Derzeit sei man von einer solchen Situation noch ein Stück entfernt, da weder auf Seiten der Bauindustrie noch auf Seiten der Planer alle auf dem selben Level seien. Pacher glaubt deshalb, dass noch einige Jahre ins Land gehen werden, bevor BIM zielführend vom Beginn der Wertschöpfungskette bis zum Schluss (Facility Management) genutzt werden kann. Ziel sei, künftig keinen Bruch mehr zwischen Planung und Bau vorzufinden. "Wenn wir in der Bauindustrie eine BIM-Planung, die ein Architekt gemacht hat, neu auflegen müssen, um andere Pläne daraus zu entwickeln, ist das nicht intelligent", so der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaft und Recht Ausschusses des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie weiter. Man müsse zu einem Punkt gelangen, wo alles zu einem durchgängigen Prozess werde, sodass die BIM-Planung schon derart aufgesetzt ist, dass es ein durchgängig lösbarer Prozess wird, bei dem von Anfang an alle Projektbeteiligten mitwirken können.