Frankfurt am Main (ABZ). – Hyster stellt einen 2-in-1-Stapler vor, der laut eigener Aussage die Vorteile von Niederhubkommissionierer und Mitfahrgabelhubwagen in sich vereint. Der neue Hyster-Kommissionier-Gabelhubwagen ist dem Hersteller zufolge so robust, dass er Lasten in Produktionsstätten und Industriehallen direkt auf die Ladefläche eines Lkw transportieren kann.