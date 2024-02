Frankfurt (ABZ). – "Power your Possibilities ist unsere Devise. Dafür haben wir mit dem neuen Hyster-Schubmaststapler einen Two-in-One-Stapler für gemischte Einsätze in Innen- und Außenbereichen geschaffen, der Möglichkeiten voll ausschöpft", sagt Monica Radavelli, Product Manager Warehouse bei Hyster.

Mehr Flexibilität bei Lagerarbeiten: Hyster, eine der laut eigenem Bekunden weltweit führenden Marken für Flurförderzeuge, hat einen neuen Schubmaststapler für den Innen- und Außeneinsatz vorgestellt. Dieser biete mehr Flexibilität bei Lager-, Umschlag- und Verladearbeiten. Die robusten neuen Schubmaststapler-Modelle RO1.6-2.0 für Lasten bis zu 2 t sind an Last- und Antriebsrädern mit Superelastikreifen ausgestattet. Foto: Hyster

"Paletten in der Halle auslagern und im Freien in den Lkw verladen oder ganz gleich auf welchem Untergrund Lkw effizient entladen, um Paletten anschließend einzulagern – das geht alles, mit nur einem Stapler", verspricht sie. Für eine komfortable Fahrt und lange Lebensdauer der Stapler in anspruchsvollen Einsätzen absorbiert die Superelastikbereifung effektiv Stöße durch Bodenunebenheiten, so der Hersteller. Für zusätzliche Flexibilität und optimierte Lagerabläufe ist der neue Hyster-Schubmaststapler für den Außenbereich vergleichsweise kompakt gebaut und für den Einsatz in schmalen Arbeitsgängen geeignet. Dreifach-Hubgerüste mit kippbaren und seitlich verschiebbaren Gabeln ermöglichen eine Hubhöhe von bis zu 7,5 m im Lager.

Um die Produktivität weiter zu optimieren, ist der neue Outdoor-Schubmaststapler von Hyster optional mit einer Lithium-Ionen-Batterie erhältlich. Ohne Beeinträchtigung der Batterie sei so ein schnelles Aufladen während der Pausen möglich. Dies unterstützte den Mehrschichtbetrieb und maximiere die Einsatzzeit der Flotte. Die Lebensdauer der Batterie wird durch das Zwischenladen nicht beeinträchtigt, verspricht das Unternehmen.

"Lithium-Ionen-Batterien bieten saubere Leistung, die es in sich hat", so Radavelli. "Entlüftung oder Bewässerung ist nicht erforderlich. Es besteht keine Gefahr, dass Säure austritt. Je nach örtlichen Vorschriften kann der vorhandene Platz besser genutzt werden, da kein separater Laderaum erforderlich ist. Der Stapler kann zum Laden einfach an die Steckdose angeschlossen werden. Außerdem werden weniger Batterien für den Mehrschichtbetrieb benötigt", erläutert Radavelli.

Der Hyster-Schubmaststapler für den Außenbereich RO1.6-2.0 ist ab sofort bestellbar. Foto: Hyster

Neben unterschiedlichen Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien sowie Ladegeräten stehen eine Reihe von Optionen zur Verfügung. Damit können Unternehmen laut Hyster die Produktivität in ihrer jeweiligen Anwendung steigern. So können die Schubmaststapler für den Außeneinsatz beispielsweise mit Teleskopgabeln ausgestattet werden. Diese ermöglichen verschiedene Paletten-Positionen während des Transports. Auch für Anwendungen, bei denen die Lkw nur von einer Seite be- oder entladen werden, bieten sie Flexibilität.

Weitere Optionen sind Halb- und Vollkabinen, eine Vollkabinenheizung und Scheibenwischer. Sie sorgen für Fahrerkomfort bei regelmäßigen Außeneinsätzen. Für den Einsatz in dunklen Bereichen oder in Lagerhäusern mit viel Betrieb kann der Stapler auch mit unterschiedlichen Sitz-, Lenk- und Anzeigeoptionen sowie einer Reihe von Kameras und Leuchten ausgestattet werden.

Wartungsfreundlichkeit und Diagnosefunktionen sind integraler Bestandteil der Staplerkonstruktion, verspricht Hyster. Sie tragen laut Hersteller zur Maximierung der Betriebszeit bei. Wartungsrelevante Ersatzteile seien kurzfristig verfügbar und leicht austauschbar. Der Hyster-Schubmaststapler für den Außenbereich RO1.6-2.0 ist ab sofort bestellbar.