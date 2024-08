Mit elektrischen Hubgeräten und Flurförderzeugen lassen sich laut Topregal Bewegungsabläufe im Lager optimieren. Foto: Topregal

"Die Verknüpfung von professionellen Mitarbeitenden mit einem effizienten Fuhrpark trägt dazu bei, Logistikprozesse zu optimieren und maximal produktiv zu gestalten", erklärt Jürgen Effner, Geschäftsführer der Topregal GmbH. "Dabei kann ein Umstieg oder eine Aufrüstung des Fuhrparks mit modernen E-Hubgeräten und Flurförderzeugen nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den alltäglichen Herausforderungen entlasten, sondern gleichzeitig für eine angenehme und gesunde Arbeitsumgebung sorgen."

Prozesse wie die Be- und Entladung von Lkws, Kommissioniertätigkeiten und das Warenmanagement setzen laut Unternehmen ein organisiertes und anpassungsfähiges Lagersystem voraus. Es gilt, Abfertigungszeiten einzuhalten, ohne Personal zu gefährden oder Warenbruch zu verursachen. Doch in engen Lagerbereichen, hochfrequentierten Gängen und Rampenbereichen können selbst geschulte Mitarbeitende bei Rangiermanövern an ihre Grenzen geraten, heißt es. "Flurförderzeuge mit einem geringen Wenderadius, wie der Elektro-Gabelstapler GSE15/5 von SolidHub, stellen auch in beengten Bereichen die schnelle Abfertigung von Gütern sicher", erläutert Effner.

"Dank des umfassenden Überblicks, den der gebogene Rückspiegel bietet, des akustischen Rückfahrwarners und der Hupe wird die Sicherheit der Lagerfachkräfte in der hektischen Betriebsamkeit erhöht. Des Weiteren ist eine ausreichende Kennzeichnung der Verkehrswege in Rampen-, Lager- und Betriebsarealen erforderlich, um Zusammenstöße zu vermeiden." Mit dem leistungsstarken Li-Ion Akku soll der Gabelstapler nach einer Ladezeit von 1,3 Stunden wieder voll einsatzbereit sein, entweder per integriertem Ladegerät an jeder normalen 230-Volt-Steckdose oder mittels Starkstrom-Schnellladegerät.

Die Nutzung des Elektro-Gabelstaplers erfordert den Besitz eines Staplerscheins und eine jährliche Unterweisung in die Nutzung gemäß § 4 DGUV V1. Paletten oder Güter aller Art im Lager und auf der Verkaufsfläche rangieren oder per Lkw-Transport zu Kundinnen und Kunden transportieren – Tätigkeiten der Mitarbeitenden sind vielseitig und die dabei zurückgelegten Distanzen und das Gewicht der Lasten beträchtlich. Ein gängiges Hilfsmittel ist der Hubwagen, der in jedem effizienten Lager, jeder Produktion, Werkstatt oder auf dem Betriebsgelände fest zum Inventar gehören sollte. "Bei manuellen Hubwagen sind das Hochpumpen der Waren und der Transport insbesondere von hohen und schweren Lasten sehr kraftaufwendig und anstrengend für die Mitarbeitenden", berichtet Effner.

"Schonender und zugleich schneller im Transport sind vollelektrische Hubwagen, wie der HWE1500-2 von SolidHub." Per Knopfdruck an der Deichsel werden Europaletten, Gitterboxen und Waren aller Beschaffenheit kräfteschonend angehoben und im Vor- wie Rückwärtsfahren leichtgängig bewegt, so der Hersteller. Mit dem kleinen Wenderadius lasse es sich unkompliziert auf kleinen Flächen, zwischen engen Lagerregalen, beim Beladen von Lkws oder in Lastenaufzügen manövrieren. Mit einer Hubkraft von bis zu 1500 kg soll der Elektrohubwagen auch praktisch für die Mitnahme im Lkw oder Transporter sein und die Auslieferung von Gütern an Kundinnen und Kunden erleichtern. Lagerfachkräfte benötigen zum Bedienen lediglich eine umfassende Einweisung und müssen volljährig sein.

Um diverse Lageraufgaben zu bewältigen sowie unterschiedliche, auf die jeweilige Ware ausgerichtete Lagerhaltungssysteme, wie beispielsweise Hochregallager oder Bodenlager, zu bedienen, erfordert es in der Regel den Einsatz mehrerer Flurförderzeuge. Insbesondere für kleine Betriebe kann dies zu einem entscheidenden Kosten- und Platzfaktor werden.

"Eine kostengünstige und platzsparende Lösung stellt der Elektrostapler HE1200/3 von SolidHub dar, da er die Eigenschaften eines Gabelstaplers mit denen eines Hubwagens kombiniert. Zudem kann er ohne Starkstromanschluss an jeder normalen 230-Volt-Steckdose geladen werden", so Effner. Nicht nur für kleine Unternehmen wie Werkstätten oder im Einzelhandel erleichtere er mit der maximalen Belastung von 1200 kg und einer Hubhöhe von 86 bis 3000 mm alle gängigen Transport- und Staplerarbeiten.