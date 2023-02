Der Umweltverband stützt seine drastische Forderung auf die Ergebnisse einer Studie zu den Kohlenstoffdioxidemissionen (CO2), die durch die Projekte entstünden. Demnach seien die Berechnungen sämtlicher CO2-Emissionen, die etwa im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) angegeben seien, "schöngerechnet", sie lägen in Wirklichkeit deutlich höher. In der Studie wurden verschiedene Faktoren untersucht, anhand derer die klimaschädlichen CO2-Emissionen von Straßenbauprojekten im Bundesverkehrswegeplan ermittelt werden. Bei konkreten Bauprojekten habe sich laut BUND gezeigt, dass diese Faktoren nur unzureichend oder gar nicht berücksichtigt würden. "So fließen beispielsweise die so genannten anlagebedingten Emissionen nur zu einem sehr geringen Teil in die Berechnungen mit ein", hieß es weiter.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Umweltschutz bestellen

Themen Newsletter Straßenbau bestellen