Christian Paffen wird neuer Bereichsleiter Neumaschinenhandel bei der Swecon Baumaschinen GmbH. Christian Paffen, vorher Verkaufsleiter Direktvertrieb bei der Swecon Baumaschinen GmbH, hat die Bereichsleitung für den Neumaschinenhandel übernommen und ist zum Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens ernannt worden. Die Bereichsleitung Neumaschinenhandel ist bei Swecon seit dem Jahr 2014 durch den Geschäftsführer in Personalunion wahrgenommen worden. In dieser Zeit hat der Importeur und Handelspartner für Baumaschinen der Marke Volvo Construction Equipment seine regionale Struktur der Vertriebsregionen neu aufgestellt, den Absatz und Umsatz mit Neumaschinen weiterentwickelt und die Marktposition ausgebaut. Im gleichen Zuge hat sich die internationale Zusammenarbeit innerhalb der Swecon Gruppe spürbar intensiviert und der Partner Volvo CE hat seine Produkt- und Technologiestrategie neu ausgerichtet. "Die neuen Aufgaben mit spannenden Herausforderungen und ambitionierten Zielen nehme ich gern an. Die größten Veränderungen, die wir vorantreiben müssen sind aus meiner Sicht die Themen Elektromobilität und Digitalisierung. Diese Transformation, die auch Volvo mehr und mehr lebt, müssen wir als Vertriebsorganisation gemeinsam mit unseren Kunden begleiten", berichtet Christian Paffen.

