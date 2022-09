Hamburg (ABZ). – Das Programm des zweiten Creaton Zukunftstags steht. Dachprofis können sich am 1. Dezember in Hamburg unter anderem auf Vorträge von Ömer Atiker, Urs Meier und René Träder freuen.

Wie schon im vergangenen Jahr sprechen auf dem Creaton Zukunftstag auch 2022 zahlreiche Expertinnen und Experten zu Themen im Dachhandwerk. Foto: Creaton

Flankiert wird das Bühnenprogramm von einem Forum und einer Barcamp-Session. Am Abend sorgen die Verleihung des "Creaton Influencer Award" und ein breitgefächertes Rahmenprogramm für Spannung und entspannte Stimmug.

Einen Tag lang dreht sich im "Schuppen 52" im Hamburger Hafen alles um die Zukunft des Dachhandwerks. Digitalisierungsexperte Ömer Atiker gibt in seiner unterhaltsamen Keynote "Digitale Transformation: Wahn, Wunsch und Wirklichkeit" Tipps, wie sich die Digitalisierung auch für Unternehmen abseits von Apple oder Amazon nutzen lässt.

Das Barcamp bietet allen Interessierten eine Plattform für den Austausch. Foto: Creaton

Die mentalen Folgen des stressigen Handwerkeralltags beleuchtet Psychologe und Autor René Träder. In seinem Vortrag "Das Leben so: NEIN!, ich so: DOCH!" zeigt er Wege auf, wie der Umgang mit Stress gelingen kann und wie sich die psychische Resilienz auch im Team trainieren lässt. Und der Fußballexperte und ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier verrät, wie man selbst unter Druck fundierte Entscheidungen trifft und diese mit Kompetenz, Humor und klarer Linie durchsetzt.

Für aktuelle Marktein- und -ausblicke sorgen die Vorträge von Marktforscher Martin Langen und PV-Experte Dietmar Geckeler.

Aber auch Erfahrungen aus der Praxis spielen auf dem Zukunftstag eine wichtige Rolle. So spricht Holzbauer Benjamin Stocksiefen über die Herausforderung Unternehmensnachfolge. Dachdeckermeister und Podcaster Jan Voges nimmt die Chancen und Risiken der Digitalisierung für kleine Betriebe unter die Lupe. Lukas Büdenbender steuert seine persönlichen Erfahrungen bei der Digitalisierung des eigenen Familienbetriebs bei. Und die Brüder Martin und Peter Diekmann geben Tipps zur Teammotivation in schweren Zeiten.