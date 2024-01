Mannheim (ABZ). – Ein neuer Standort in Deutschland, die personelle Neuaufstellung und der Leitungswechsel in der DACH-Region, das gelungene Rebranding und ein erweitertes Produktangebot: Develon blickt eigenen Angaben zufolge auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück.

Das Modell DX800LC-7 ist der zweitgrößte Kettenbagger im Portfolio. Foto: Develon

Das wichtigste Ereignis war für Develon die Vorstellung der neuen Marke für die bisher unter dem Namen Doosan bekannten Baumaschinen gleich zum Jahresbeginn. Die Muttergesellschaft HD Hyundai Infracore verfolgt Develon zufolge mit der neuen Markenidentität das Ziel, zu einem globalen Top-Player in der Baumaschinenbranche aufzusteigen.

Im März 2023 hat Develon in Mannheim mit einen eigenen Standort den Betrieb aufgenommen und unterstützt Kunden direkt vor Ort mit einem top ausgestatteten neuen Mietpark von Baumaschinen, einem gut sortiertem Ersatzteillager und Servicetechnikern, die rotierend in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen tätig sind. Damit hat der Hersteller das Ohr nun auch direkt selbst am deutschen Markt und verspricht sich laut eigener Aussage für die Zukunft wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung seiner Produkte. Seunghyun Oh, CEO von Develon (HD Hyundai Infracore) kündigte ein intensiveres, langfristig angelegtes Engagement seines Unternehmens in Deutschland an. Der Umzug in den Mannheimer Neubau mit Verkauf, Service, Ersatzteil-Service, dem Miet-Angebot für Kunden und dem Trainingszentrum für die DACH-Region ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

Zudem hat Develon den neuen Umschlagbagger DX230WMH-7 (24 Tonnen) und DX250WMH-7 (25,6 Tonnen) vorgestellt. Diese Maschinen sind speziell für anspruchsvolle Aufgaben, wie etwa der Handhabung von Altmetall, beim Recycling oder in der Forstwirtschaft, entwickelt und werden von Motoren mit extrem niedrigen Emissionen angetrieben.

Vielversprechend sind für Develon auch die Aussichten für das neue Jahr. So kommen die neuen Minibagger DX17Z und DX19, neue Funktionalitäten bei den Radladern und Mobilbaggern und vieles mehr in den Markt.

Gleich zu Beginn des Jahres freut sich Develon auf die Überreichung von zwei Innovationspreisen auf der CES 2024 in Las Vegas. Beim 52. Großseminar des Verbands der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik (VDBUM) in Willingen wird das Unternehmen seinUpdate 2.0 vorstellen. Die Sicherheitslösung leuchtet den Bereich vor dem Radlader mit Frontkameras aus und zeigt kombinierte Aufnahmen in Echtzeit.