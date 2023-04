Konzipiert als universell einsetzbarer Vorzerkleinerer bietet das Multitool METHOR ein hohes Maß an Flexibilität versichert der Hersteller. Foto: Doppstadt Umwelttechnik

Mit zwei leistungsstarken Lösungen präsentiert die Firma Aufbereitungskonzepte für unterschiedliche Anwendungsbereiche auf der RecyclingAKTIV 2023. Während verschiedener Live-Demos erleben Besucherinnen und Besucher die Konzepte am Messestand in Aktion. Der Einwalzenzerkleinerer METHOR passt sich vielfältigen Anforderungen an, versichert Doppstadt. Auch das mobil-modulare Aufbereitungskonzept MMAK verspreche eine hohe Flexibilität bei voller Rechtssicherheit.

"Flexibilität steht bei Doppstadt im Vordergrund. Unsere Lösungen lassen sich vielseitig verwenden und unkompliziert für unterschiedliche Bedürfnisse anpassen", sagt Michael Zeppenfeldt, Vertriebsleiter Deutschland der Doppstadt Umwelttechnik GmbH (DUG).

Ein Beispiel für das hohe Maß an Flexibilität ist der METHOR. Sein gesamtes Zerkleinerungssystem ist innerhalb von 30 Minuten auf unterschiedliche Anwendungen anpassbar. Darunter fallen unter anderem die Anwendungen Gewerbeabfall, Baustellenmischabfall, Altholz, Zöpfe aus der Papierherstellung, Kunststoffabfälle und Bioabfälle. Dieser vielseitige, langsam laufende Einwellenzerkleinerer ist auch mit Elektroantrieb erhältlich. "Damit bieten wir Unternehmen eine attraktive und umweltschonende Alternative zu konventionellen Antriebslösungen.

Sie arbeiten nicht nur emissionsarm, sondern auch ressourcenschonend und nahezu geräuschlos", sagt Zeppenfeldt. Auf der Demonstrationsmesse für Entsorgung und Recycling präsentiert Doppstadt den METHOR in der Aufbereitung von Bauschutt und Hartkunststoff. Einen weiteren Einblick erhalten Besucherinnen und Besucher auf der Karlsruher Messe in das MMAK von Doppstadt. Basierend auf dem Baukastenprinzip, erlaubt es die Kombination sämtlicher Komponenten der Serienmaschinen von Doppstadt zu einer smarten Gesamtlösung. Die einzelnen Komponenten können dabei unkompliziert ausgetauscht werden.

Dadurch können Anwender schnell auf sich ändernde rechtliche Vorschriften oder unterschiedlichen Input reagieren. Auf der RecyclingAKTIV zeigt Doppstadt das MMAK als Lösung für die Vorbehandlung von Gewerbeabfall. Daneben hat sich das Aufbereitungskonzept in den Bereichen Baumisch- und Bioabfall bewährt. Dieses kompakte Anlagenkonzept verbindet geringen Platzbedarf mit niedrigen Betriebs- und Investitionskosten. Die Entsorgungskosten können je nach Anwendungsbereich um bis zu 40 % gesenkt werden.