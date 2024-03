Das Dorsch Global Executive Board (v. l.): CEO Ayman Haikal, COO Tanja Baur, CFO Jon Grady. Foto: Dorsch Global

Nach einer starken Wachstumsphase mit mehreren Firmenzukäufen richtet das weltweit führende Planungs-und Beratungsunternehmen seine Prozesse und Dienstleistungen strategisch auf eine engere Zusammenarbeit aus. Seine Tochtergesellschaften, die in über 50 Ländern aktiv sind und rund 7.200 Mitarbeiter beschäftigen, betreuen aktuell mehr als 12.000 Projekte und erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 600 Mio. Euro, heißt es.

Um die stärkere Integration der Unternehmensteile zu unterstützen, wurde die ehemalige RSBG Infrastructure Technologies GmbH (RSINTEC) Ende 2023 in Dorsch Global GmbH umbenannt. Als Tochtergesellschaft der RSBG SE, einer Holdinggesellschaft der RAG-Stiftung, wird Dorsch Global auch seinen Beitrag zum Stiftungszweck – die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitsaufgaben des deutschen Steinkohlenbergbaus und den Schutz einer intakten Umwelt – stärken.

Darüber hinaus wurde im Januar 2024 ein neues Dorsch Global Executive Board mit der Führung betraut. Es besteht aus langjährigen Mitgliedern des Managementteams: Ayman Haikal übernimmt damit als CEO(Chief Executive Officer) gemeinsam mit Tanja Baur als COO (Chief Operating Officer) und Jon Grady als CFO(Chief Financial Officer) die Verantwortung für das Gesamtunternehmen.

Olaf Hoffmann, zuvor CEO von RSINTEC, wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Chairman von Dorsch Global berufen. Er steht dem Dorsch Global Führungsteam beratend zur Seite.

Das Ziel von Dorsch Global ist es nach eigenen Angaben, Innovationen und umfassende Lösungen für die komplexen infrastrukturellen und sozialen Herausforderungen seiner Kundinnen und Kunden und der Bevölkerung in den unterschiedlichsten Ländern der sich immer dynamischer entwickelnden Welt bereitzustellen. Zukunftsorientierte Städte in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Schulen in Deutschland und Jordanien, Aufforstung in den VAE und Saudi-Arabien, Eisenbahnstrecken in Deutschland und Thailand: Dies sind nur einige Beispiele für Projekte, die von Dorsch Global und seinen Unternehmen umgesetzt werden.

Olaf Hoffmann, Chairman von Dorsch Global,freut sich, die Führungsverantwortung an das neue Dorsch Global Executive Board zu übergeben: „Unser Unternehmen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten enorm entwickelt. Im Jahr 2023 haben wir unser globales Team verdoppelt. Das Ziel unseres Unternehmens ist es, das Lebensumfeld und damit die Zukunft vieler Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Das fortwährend Engagement für eine nachhaltige Zukunft vereint alle Unternehmen unter dem Dach der RAG-Stiftung.“

CEO von Dorsch Global, Ayman Haikalunterstreicht: „Unser weltweites Team bei Dorsch Global besteht aus Expertinnen und Experten aus über 70 Nationen. Gemeinsam haben wir die Vision, durch Innovation, Zusammenarbeit und hervorragende Dienstleistungen eine nachhaltige Zukunft zu erschaffen. Das ist für uns die Basis, unsere Fähigkeiten, Services und Marktsegmente konstant zu erweitern und mit unserem Angebot den entscheidenden Unterschied zu machen. So können wir unsere Position als wegweisendes, nachhaltiges und effizientes Planungs- und Beratungsunternehmen stärken und mit unseren Kunden und Partnern in über 50 Ländern gemeinsam erfolgreich sein.“