Nufringen (ABZ). – Wenn am 24. Oktober die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte in München ihre Tore öffnet, ist auch die Elsässerer Filtertechnik mit dabei – Stand 302 in Halle 4.

Die Baubranche befindet sich im Umbruch. "In diesen Zeiten kommt es nicht darauf an, spektakuläre Neuheiten zu präsentieren. Wir punkten dafür mit der überragenden Verfügbarkeit unserer Filtrationslösungen. Um dies zu gewährleisten, haben wir sowohl unsere Lagerflächen als auch unsere internationalen Kooperationen mit den Herstellern weiter ausgebaut", berichten Inhaber und Geschäftsführer Luca und Frank Elsässer. Genau dieses Angebot wird auch im Mittelpunkt der bauma stehen. Denn gerade für die Baubranche ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen enorm wichtig.



Bis 15 Uhr bestellt – noch am selben Tag ausgeliefert. Das ist nur eines der Versprechen, das Elsässer seinen Kunden gibt. Rund 90 Prozent des Sortiments sind dank über 8000 m² Fläche in den Logistikzentren ständig am Lager. Frank Elsässer: "Wir verzichten bewusst auf eigene Produktnummern. Wer bei uns einen bestimmten Filter sucht, erhält sofort ein Angebot von drei, vier oder noch mehr alternativen Produkten aller führenden Hersteller. So hat der Kunde die Wahl und kann das für ihn in puncto Marke, Preis und Qualität passende Angebot auswählen. Gerade auch unser Online-Shop ist state of the art". Elsässer Filtertechnik habe sich seit der Gründung 1979 zum führenden Filterspezialisten auch für Bau- und Landmaschinen entwickelt.

Luca Elsässer: "Wir haben den Anspruch, als One-Stop-Shop in der Filtration aufzutreten. Zwingende Voraussetzung dafür ist es, die richtigen Artikel auf Lager zu haben, um dem Kunden die Einkaufsentscheidung leicht zu machen. Denn in der heutigen Zeit verkauft nur der, der liefern kann. Die angespannte Situation in den globalen Supply-Chains und die darin enthaltene Komplexität seit Beginn der Corona-Pandemie hat uns in unserer langfristigen Strategie bestätigt. Wer den passenden Filter für seine Anforderungen sucht, der kommt an Elsässer nicht vorbei."