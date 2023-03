Donaueschingen (ABZ). – Der Umweltsystemhersteller Mall hat die Garten-Pakete Fontana zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung um eine dritte Variante zur Entnahme des in der Zisterne gesammelten Wassers ergänzt: Bei der neuen Entnahmestelle Fontana M wurde die Möglichkeit zum Anstecken des Gartenschlauchs direkt in die Zisternenabdeckung integriert.

Deckel abheben und Gartenschlauch einstecken – schon kann das Wasser aus der Zisterne genutzt werden. Foto: Mall

Die Garten-Pakete von Mall beinhalten dem Unternehmen zufolge alle Komponenten, die zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung benötigt werden: eine Betonzisterne mit Gartenfilter, eine Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat und ein Anschlussset. Für die Entnahme des Regenwassers standen bisher mit Fontana S (Bodenentnahmestelle) und Fontana L (Gartensäule aus Edelstahl) zwei Varianten zur Verfügung. Die neue Entnahme Fontana M ist direkt in die Zisternenabdeckung integriert, so dass eine zusätzliche Verbindung zwischen Zisterne und Entnahme, wie sie bei den beiden anderen Varianten nötig ist, entfällt. Fontana M ist laut Herstellerangaben auch zur Nachrüstung in bestehende Zisternen geeignet.