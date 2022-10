Fabian Schneider hat die Leitung Logistik und Supply Chain Management bei BayWa Bau übernommen. Der 40-jährige Diplom-Wirtschaftsinformatiker kommt von einem führenden Spezialisten für Werkzeug und Befestigungstechnik, wo er in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Einkauf und Logistik tätig war. Seine berufliche Karriere hatte Schneider bei einem großen Automobilzulieferer gestartet.

