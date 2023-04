Der neue HD 700 BA Offroad. Foto: Heavydrive

Der Glaswagen hat eine Traglast von bis zu 700 kg. Das Scheibentransportgestell ist flexibel ausziehbar und eignet sich für Glaselemente mit bis zu 5,5 m Länge und 3,98 m Höhe. Die Glas-Auflagenbreite beträgt 120 mm, wodurch der Transport von ganzen Fassadenelementen, schweren Glasscheiben und sogar Fassadenelementen mit im Rahmen integrierten Glasteilen möglich ist. Die zwei höhenverstellbaren Saugteller können dabei die Scheibenelemente zwischen den Sprossen oder Riegeln innerhalb des Rahmens ansaugen.



Mit dem nur 500 mm breiten Transportwagen sind die Glaselemente auch durch sehr enge Durchfahrten fahrbar. Die großen Räder ermöglichen ein gutes Bewegen im Gelände und trotzdem eine sehr tiefe Glasauflage von 145 mm über dem Boden. Damit überwindet der HD 700 BA "Offroad" Bodenunebenheiten und Schwellen ohne Probleme. Trotz der großen Luft-Bereifung ist der Wagen dank seiner innovativen Konstruktion auch indoor extrem leicht zu lenken und zu drehen.

Die Auflagelänge von 150 mm sowie der tiefe Auflagepunkt sorgen für einen tiefen Schwerpunkt und eine hohe Kippsicherheit des Transportguts. Zusätzlich schützt eine Anti-Rutschmatte die Fensterscheiben vor dem Wegrutschen. Die Bedienung des HD 700 BA "Offroad" ist äußerst ergonomisch, da der Lenkgriff höhenverstellbar und an die Größe des Bedieners anpassbar ist. Der Griff kann zudem bei Engstellen in Fahrtrichtung ausgerichtet werden, wodurch ein Hängenbleiben verhindert wird. Die Spur ist an einer Achse arretierbar. So kann der Wagen von nur einer Person sicher und leicht gelenkt und geschoben werden.

Der Glas-Transport-Wagen kann mit wenigen Handgriffen ganz einfach zerlegt und auf einer Euro-Palette versendet werden.

Der neue Heavydrive HD 700 BA "Offroad" wurde aus den zwei Glaswagen HD 700 BA und HD 700 B entwickelt, um das Einsatzspektrum zu erweitern. Im Gegensatz zum Heavydrive HDL steht das Glaselement senkrecht auf dem Wagen. Der HD 700 BA "Offroad" ist ab sofort lieferbar. Ein weiterer Glas-Transport-Wagen, der Heavydrive HD 1000 BA "Offroad" mit einer Traglast von 1000 kg, ist bereits vorbestellbar.