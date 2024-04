Gelieferte Ford F-MAX auf dem Gelände des Importeurs. Foto: F-Trucks Deutschland

Bereits 1914 konnte Henry Ford durch die Einbindung des Fließbands in den Produktionsprozess die Zeit für die Fertigung eines Fahrzeugs drastisch verkürzen. Damit einhergehend konnte die Ford Motor Company den Preis des Fahrzeugs senken und es der Allgemeinheit verfügbar machen. Durch die Beschleunigung des Produktionsprozesses durch die Einführung des Fließbandes wurden Autos so schnell gefertigt, dass die einzige Farbe, die schnell genug trocknen konnte, schwarzer Lack war.



Trotz aller Herausforderungen der letzten Monate und Jahre hat sich Ford Trucks mit Produktionssteigerungen und deutlichen Marktanteilszugewinnen in fast allen europäischen Märkten erfolgreich positioniert.

Die Ford Trucks Geschäftsphilosophie basiert auf absoluter Kundenfokussierung und setzt deren Wirtschaftlichkeit und wertvolle Zeit in den Fokus. Durchhohe Flexibilität in der Produktion kann Ford Trucks laut eigener Aussage besonders kurze Lieferzeiten von nur zwei bis drei Monaten bieten.

Das Konzept zuverlässiger Lkw zu attraktiven Preisen bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch und einer dreijährigen Garantie ohne Kilometerbegrenzung sei absolut erfolgreich. Durch ein breites Netz zuverlässiger Servicepartner wird die überzeugende Produkt-Performance von F-Trucks Deutschland abgerundet.

Das F-Trucks Deutschland Service-Spektrum beweist: Geschwindigkeit und Qualität zur Sicherung der Mobilität der Kunden sind die zentralen Leitgedanken von Ford. Mehr als 200 Werkstätten stehen Ford Trucks Kunden in Deutschland und den direkten europäischen Nachbarländern zur Verfügung. Von zwei großen Ersatzteillagern in Deutschland und Polen aus werden die autorisierten Service-Standorte in Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, Österreich und weiteren wichtigen Nachbarregionen Deutschlands innerhalb von 24 Stunden mit den nötigen Ersatzteilen beliefert. In Deutschland ist durch den Logistikpartner Winkler Fahrzeugteile gewährleistet, dass bei Bestellung bis 18 Uhr, die erforderlichen Ersatzteile bereits am nächsten Morgen zu Arbeitsbeginn verfügbar sind.