"Unsere Dumper absolvieren lange Schichten aber sie haben sich in vielen Jahren als absolut robust und zuverlässig erwiesen. Warum sollten wir also die Marke wechseln?" stellt Chris McCloy, Quarry Manager von FP McCanns Knockloughrim Quarry, heraus. "Unsere Techniker waren bereits gut mit den Maschinen von Terex Trucks vertraut, also sind ihnen die routinemäßigen Service- und Wartungsarbeiten in Fleisch und Blut übergegangen. Dadurch können wir die Stillstandszeiten auf ein absolutes Minimum begrenzen."

Der RA30 und der RA40 warten mit neuen Farben und neuem Look auf: Die Motoren beider Modelle arbeiten bis zu 7 % kraftstoffsparender als ältere EU-Stufe-IV-Motoren und erfüllen für den europäischen Markt die neueste EU-Abgasstufe V teilt der Hersteller mit. Das Modell RA30 mit einem Fassungsvermögen von 28 t enthält alle wichtigen Verbesserungen, die im Laufe der Zeit an seinen Vorgängern vorgenommen wurden. So ermöglicht der Einsatz des vollautomatischen Getriebes EP320 von ZF – Ergebnis einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen Erstausrüster und Lieferant – durch den Einsatz eines Long-Life-Getriebeöls eine Verlängerung der Ölwechselintervalle von 1000 auf 4000 Stunden.

Dieses Getriebe sorge außerdem für einen um 5 % geringeren Kraftstoffverbrauch. Das Getriebe hat acht Vorwärts- und vier Rückwärtsgänge und eine insgesamt größere Getriebeabstufung, mit gleichmäßigen Gangstufen und optimierten, sanfteren Gangwechseln mit Schalten bei Teillast. Die Maximalgeschwindigkeit steigt von 50 km/h auf 55 km/h, was schnellere Taktzyklen und verbessertes Manövrieren im Steinbruch bedeutet und somit die Kosten pro Tonne senkt, erläutert Rokbak.

Zudem hat das Unternehmen weitere Serviceintervalle auf ein Optimum verlängert – etwa 4000 Stunden beim Hydrauliköl durch magnetische Saugfilter. Der dreistufige Ansaugluftfilter mit Sicherheitselement, die automatische Staubabscheidung und die Verstopfungsanzeige schützen den 276 kW (370 PS) starken Scania-DC9-Fünfzylindermotor. Die werkserprobten Teile sind laut Rokbak kompromisslos zuverlässig und verfügen über zwei Jahre beziehungsweise 6000 Stunden Gewährleistung.

Die Variante RA30 erleichtert den FP-Technikern die Arbeit: Umfangreiche Diagnose- und Maschinenstatusdaten können sie über das Instrument abrufen. Falls sie doch einmal direkt an die Maschine müssen, bleibt die Arbeit jederzeit sicher. Dafür sorgen vom Boden aus erreichbare Prüfpunkte. Die vollständig hydraulisch kippbare Kabine und die elektrisch öffnende Motorhaube bieten außerdem einen schnellen, einfachen Servicezugang. "Der neue Rokbak-Dumper bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis, sondern er ist auch sehr benutzerfreundlich", betont einer der Mitarbeiter.

"Er hat eine geräumige, komfortable Kabine mit guter Rundumsicht. Diese ist bei Arbeiten in einer so hektischen Umgebung Gold wert." Die Schalldämmung reduziert den Innengeräuschpegel auf 72,7 dB(A). In der Kabine des RA30 mit Rops/Fops-Schutz arbeite es sich sehr angenehm. Die Klimatisierung sorge außerdem für eine gleichbleibende Temperatur, der adaptive luftgefederte Fahrersitz mit Armlehnen, der schwingungsdämpfend ausgeführte Motorträger und Kabinenlagerung, der Anschlagpuffer an den Lenkzylindern und das sanftere Schaltverhalten reduzieren Vibrationen auf ein Minimum. Die serienmäßige Vorderrad-Einzelradaufhängung verbessert nicht nur den Komfort, sondern sorgt auch für eine hervorragende Traktionskontrolle – sogar unter schwierigsten Bedingungen – so das Versprechen von Rokbak.