Hemer (ABZ). – Das Unternehmen Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG (FOS), Hersteller von Sturmklammern für die Windsogsicherung am Steildach, stellt 2024 auf der DACH+HOLZ aus. Die internationale Leitmesse für das Dachdeckerhandwerk findet vom 5. bis zum 8. März in Stuttgart statt. In Halle 6, Stand 6.214, präsentiert FOS sein innovatives Sortiment magazinierter Sturmklammern sowie digitale Tools zur Windsogberechnung, die das Arbeiten am Steildach vereinfachen.