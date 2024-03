Bad Salzuflen (ABZ). – Die internationale Leitmesse DACH+HOLZ lockt auch in diesem Jahr wieder Anwender, Experten, Hersteller und Interessierte auf dem Gebiet des Dach- und Holzbaus nach Stuttgart (3. bis 8. März). Kingspan Light + Air ist mit seinem Sortiment an individuellen Produktlösungen sowie umfangreichen Serviceleistungen für das Flachdach ebenfalls mit dabei.

Das Aufstocksystem ASM/ASK von Kingspan Light + Air kommt Verarbeitern besonders zugute. In der Sanierung sorgt es für die notwendige Vergrößerung der Aufbauhöhe von Lichtkuppeln oder Flachdachfenstern, die gegebenenfalls durch neue Dacheindeckungen nicht mehr der Flachdachrichtlinie und anderen Vorgaben entspricht. Es kann einfach und schnell auf bestehende Unterkonstruktionen aufgesetzt werden. Foto: Kingspan Light + Air

Im Fokus der Spezialisten stehen dabei die Bedürfnisse der Dachhandwerker – und für diese hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein besonderes Portfolio zusammengestellt. Mit den "Sanierungs-JOKERN" präsentiert Kingspan Light + Air der Zielgruppe ihre besten Trümpfe für die Oberlicht-Instandsetzung – und macht sie damit zu den Königen auf dem Flachdach.

Einfache Montage

Die Kampagne steht im Mittelpunkt auf dem diesjährigen Stand (Halle 6, Stand 307) der Tageslichtexperten, die zusammen mit ihren Kollegen von Kingspan Services vor Ort sind. Und der Name ist dabei Programm. Mit den Sanierungs-Jokern bearbeiten Dachhandwerker ihre Aufträge nicht nur schneller, sondern profitieren auch von der Kompatibilität und der einfachen Montage der Produkte. Im Fokus sind dabei vor allem zwei praktische Produkte, die die Instandsetzung und Nachrüstung von Oberlichtern besonders erleichtern.

Das Aufstocksystem ASM (Variante aus Metall) oder ASK (Kunststoffvariante) von Kingspan Light + Air kommt Verarbeitern zugute. In der Sanierung sorgt es für die notwendige Vergrößerung der Aufbauhöhe von Oberlichtern, die gegebenenfalls durch neue Dacheindeckungen nicht mehr der Flachdachrichtlinie und anderen Vorgaben entspricht. Es kann einfach und schnell auf bestehende Unterkonstruktionen aufgesetzt werden, erklärt der Hersteller. Der größte Vorteil des eigens für die unkomplizierte Sanierung von Oberlichtern entwickelten Elements ist dabei die einfache Montage des komplett vormontierten Systems: Sie erfolgt ohne Eingriff in die Dachbahn und sorgt so für eine schnelle, funktionssichere und witterungsunabhängige Reparatur der Lichtkuppeln oder Flachdachfenster.

Komplikationen vermeiden

Komplikationen aufgrund von widrigen Wetterbedingungen oder Abstimmungsschwierigkeiten mit anderen Gewerken und damit einhergehende erhebliche Zeitverzögerungen auf der Baustelle werden somit vermieden.

Wenn es nicht um eine geplante Sanierung, sondern eine Instandsetzung im Schadensfall geht, sind sie nach Unternehmensangaben zur Stelle: Die praktischen Reparatur- und Sanierungssets von Kingspan Light + Air sind für Verarbeiter die schnellste Variante, um beschädigte Lichtkuppeln oder Flachdachfenster zu ersetzen. Sie beinhalten alles, was für die rasche Ausbesserung benötigt wird – auch bei Fremdfabrikaten: Beide Sets bestehen aus einer Lichtkuppel und einem Sicherheits- beziehungsweise Systemrahmen; das Sanierungsset beinhaltet außerdem einen PVC-Sanierungsaufsetzkranz, in den auch Öffnungsaggregate oder Ab- und Durchsturzsicherungen werkseitig vormontiert werden können.

Die aufeinander abgestimmten Komponenten erlauben eine passgenaue Montage. Die Nachrüstung von NRWGs ist mit den Sets ebenfalls einfach realisierbar.

Neben den beiden Stars stellen die Tageslichtexperten an ihrem Stand noch weitere Produkte vor, die Dachhandwerkern ihren Arbeitsalltag erleichtern. Mit dem Stufenglas-Set für die energetische Sanierung kann eine zusätzliche 10-Millimeter-PC-Platte in Bestands-Lichtbänder eingesetzt werden, ohne das Lichtband oder einzelne Profile auszutauschen.

Auf dem Messestand von Kingspan Light + Air können die Besucher einen Einblick in die praktischen und nachhaltigen Flachdachlösungen und Services der Experten bekommen. Abb.: Kingspan Light+Air

Damit sparen Verarbeiter im Zuge der Modernisierung einige aufwändige Arbeitsschritte ein. Der Zargensicherheitsanschluss für Lichtbänder kommt als multifunktionales Dichtungssystem aus EPDM bei der sauberen Verbindung von Lichtband und Blechdach zum Einsatz. Er erzeugt darüber hinaus eine erhöhte Dichtheit des Systems und die thermische Trennung zwischen Dachanschluss und Lichtband. Darüber hinaus ermöglicht das Adapterprofil eine energetische, ressourcenschonende Sanierung von Lichtbändern mit bauseitiger waagerechter Auflagerfläche – auch bei Fremdfabrikaten.

Die Messe hat aber nicht nur die Bedürfnisse der Verarbeiter, sondern auch die Entwicklung der Branche im Blick. So wird dem Fokusthema Nachhaltigkeit besondere Bedeutung zugetragen, und diesem Ruf folgt auch Kingspan Light + Air. Im Rahmen des globalen Langzeitnachhaltigkeitsprogramms "Planet Passionate" präsentiert das Unternehmen seine energieeffizienten und klimafreundlichen Lösungen aus dem Bereich der Tagesbelichtung.

Flachdachfenster

Mit dabei ist unter anderem das ästhetische und leistungsstarke Flachdachfenster FDF neo plus, das sich aufgrund seiner Bauteile-Zuordnung in Brandklasse A1 zur idealen Anwendung mit erhöhten Anforderungen in zum Beispiel Versammlungsstätten eignet – mit einem neuen, runden GFK-Tunnel für eine runde Innenoptik. Auch die Lichtkuppel LK neo plus mit der Verglasungsvariante pc-st in der praktischen Verbindung mit dem Dachpaneel KS 1000 RW von Kingspan Insulated Panels ist als Build-In-Lösung vor Ort zu begutachten.

In Sachen Tageslicht zeugt vor allem das innovative Lichtband LB plus LEC (Lower Embodied Carbon) mit hohem Recyclinganteil vom Nachhaltigkeitsgedanken des Unternehmens. Das Tageslicht-Leitsystem Solatube für effektive Sonnenlichtnutzung in innen liegenden Räumen trägt ebenfalls zum klimafreundlichen Gebäudebetrieb bei.

Und damit die Montage für Dachhandwerker nicht nur schnell, sondern auch sicher gelingt, präsentiert Kingspan Light + Air mit KingStepUp eine neue Dachausstiegsstufe sowie seine bewährten Ab- und Durchsturzsicherungssysteme.