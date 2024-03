In sechs Hallen und auf 75.000 m² Bruttofläche informieren mehr als 500 Aussteller über das, was die Zukunft für Dachdecker, Zimmerer und Bauklempner bringt. Foto: GHM Gesellschaft für Handwerksmessen

Vom 5. bis 8. März 2024 wird Stuttgart zu dem Mekka der Dach- und Holzbranche. Denn turnusgemäß findet die DACH+HOLZ International in der baden-württembergischen Metropole statt. In sechs Hallen und auf 75.000 m² Bruttofläche informieren mehr als 500 Aussteller über das, was die Zukunft für Dachdecker, Zimmerer und Bauklempner bringt. Von Digitalisierung, über Personal bis Nachhaltigkeit – Die Fokusthemen der DACH+HOLZ International decken die wichtigsten Trends der Branche ab, so der Veranstalter, die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Diese Fokusthemen finden sich auch in den neuen Workspaces wieder, die in jeder Halle und über die gesamte Messelaufzeit bespielt werden: Nachhaltigkeit & Zukunft (Halle 4), Digitalisierung & Social-Media (Halle 6), Klempnerhandwerk (Halle 7), Start-ups & Innovationen (Halle 8), Personal und Arbeitsschutz (Halle 9) sowie alle aktuellen Themen rund ums Holz (Halle 10). Ganz nach dem Motto "Hier wird gearbeitet, bitte stören!" dient die Fläche dem gemeinsamen Austausch.

Produktvorstellungen laden zum Testen und Ausprobieren ein. Zudem sorgen Diskussionsrunden, Pitches und Networking in den Chill-out-Areas für ein abwechslungsreiches Programm in jeder Halle. Zahlreiche weitere Netzwerk-Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Internationalen Erfahrungsaustausch runden das Messeangebot ab – unter anderem der beliebte Branchenabend am Messedonnerstag, zu dem Aussteller und Besucher laut Veranstalter herzlich eingeladen sind.

Produktneuheiten

Neben wertvollem Austausch haben Produktneuheiten ihren großen Auftritt auf der DACH+HOLZ International. In den Messehallen stellen viele Unternehmen neue Produkte aus und holen sich das direkte Feedback des Messepublikums. Oft sind es aber gerade kleinere, unbekannte Firmen, die sich präsentieren, um clevere Lösungen für den Handwerker-Alltag bereitzustellen. Die Start-up-Area in Halle 8 stellt rund 20 Firmen und ihre Innovationen beziehungsweise Lösungen vor. Auch in diesem Jahr: Die Start-Ups haben während der Messe in kurzen Pitches Zeit, das Publikum von ihrem Produkt zu begeistern. Wer von ihnen die Fachjury überzeugt, wird am Donnerstag, 7. März um 11 Uhr mit dem "Start-Up Award" prämiert. Ebenfalls neu im Messeprogramm sind die Social-Media-Sprechstunden mit Influencer-Profis aus der Branche. Wie präsentiere ich mein Unternehmen in den sozialen Netzwerken? Wie mache ich auf meinen Betrieb aufmerksam? Was macht guten Content aus und wie sorge ich für Reichweite? Hier stehen renommierte Influencer aus dem Bauhandwerk mit Tat und Rat zur Seite.

Nachwuchs kann man, neben Social-Media-Aktivitäten, auch mit einem Messebesuch für das Handwerk begeistern. Deshalb lädt die DACH+HOLZ International Schüler und Jugendliche ein, die Branche zu entdecken, ihre Leistungen zu bestaunen, vor Ort aktiv mitzumachen und Neues auszuprobieren und sich mit Profis sowie Gleichgesinnten auf Augenhöhe auszutauschen.

Rede und Antwort stehen

So stehen Instagramer, Auszubildende, Nationalteam-Mitglieder und Jugendbotschafter dem Nachwuchs auf der Messe Rede und Antwort. Wer Aktion pur erleben möchte, sollte einen Blick auf das Training der Zimmerer- und Dachdecker Nationalmannschaft werfen. In den Messehallen kann man hautnah beobachten, wie sich die jeweiligen Teams auf die kommenden Weltmeisterschaften vorbereiten. Außerdem informieren der ZVDH und Holzbau Deutschland über den Dachdecker- und Zimmererberuf sowie über Weiterbildungsmöglichkeiten. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, laden Videospiele und VR-Brille zum Entertainment ein. Schul- und Berufsschulklassen erhalten kostenfreien Eintritt zur DACH+HOLZ International. Vieles zu entdecken, gibt es außerdem auf der neuen digitalen Plattform "DACH+HOLZ CONNECT". Die Plattform bietet personalisierte und interaktive Funktionen, um den Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern zu intensivieren. Kategorien und Themen lassen sich gezielt filtern und so gewünschte Aussteller-Inhalte schneller finden. Mit der Suchfunktion findet der Nutzer die passenden Aussteller, Beiträge und Programmpunkte, für die er sich auch mit einem Klick gleich anmelden kann. Darüber hinaus erleichtern die Merkliste und die interaktiven Hallenpläne die Planung des Messebesuchs, mit denen sich individuelle Touren über die Messe erstellen lassen. Mit der Kontaktfunktion hat der Nutzer außerdem die Möglichkeit, andere Personen anzuschreiben, sich zu vernetzen und anschließend vor Ort zum persönlichen Austausch zu treffen.